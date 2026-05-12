Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού παραπέμφθηκε σήμερα, Τρίτη (12/5), ο 48χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος, ο οποίος συνελήφθη την προηγούμενη βδομάδα μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του ότι τη βίασε σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διαμένει ο ίδιος. Το συμβάν, σύμφωνα με την καταγγελία της παραπονούμενης, συνέβη όταν η ίδια ζήτησε βοήθεια από τον πρώην σύντροφό της για να την φιλοξενήσει προσωρινά, μετά από διαμάχη που είχε με τη συγκάτοικό της.

Κατά τη σημερινή διαδικασία παραπομπής της υπόθεσης, ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ζήτησε την κράτηση του 48χρονου ως υπόδικου μέχρι την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, η οποία ορίστηκε για τα μέσα Ιουνίου. Το αίτημα στηρίχθηκε στον κίνδυνο φυγοδικίας, αλλά και στη σοβαρότητα των αδικημάτων.

Από την άλλη πλευρά, οι δικηγόροι του, Νάγια Παναγιώτου και Μαρία Νικολάου, δεν έφεραν ένσταση στην κράτηση του κατηγορουμένου, επιφυλάχθηκαν, ωστόσο, να αγορεύσουν για το ζήτημα της κράτησης κατά την εμφάνισή του ενώπιον 48χρονου στο Κακουργιοδικείου.

Το Δικαστήριο σε απόφασή του κατέληξε ότι υπάρχει κίνδυνος φυγοδικίας και πιθανότητα διαπράξης νέων αδικημάτων και έκρινε ότι, για να εξασφαλιστεί η παρουσία του στην δίκη, απαιτείται η κράτησή του 48χρονου. Να σημειωθεί ότι η διαδικασία παραπομπής διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

Σύμφωνα με τα γεγονότα και τους ισχυρισμούς της παραπονούμενης, ενώ αυτή κοιμόταν, ο 48χρονος κατηγορούμενος άρχισε να την αγκαλιάζει, στη συνέχεια να την ακινητοποιεί και να έρχεται σε σεξουαλική επαφή μαζί της, παρά τη θέλησή της και παρά το γεγονός ότι προσπάθησε να τον απωθήσει.

Ακολούθως, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η παραπονούμενη, μετά από κάποια ώρα, ο ίδιος πήρε το κινητό της τηλέφωνο και αφού της έδειξε φωτογραφίες, άρχισε να την εξυβρίζει. Στη συνέχεια, πέταξε το κινητό στον τοίχο του δωματίου. Η παραπονούμενη άρχισε να καλεί σε βοήθεια και, μετά από λίγα λεπτά, στο σημείο αφίχθηκε περιπολικό, όπου τα μέλη της Αστυνομίας την παρέλαβαν και τη μετέφεραν στο Κλιμάκιο Βίας, όπου προέβη σε καταγγελία.