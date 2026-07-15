Στο 86,275% ανήλθε η άμεση συμμετοχή της Cyprus Trading Corporation Plc (CTC) στο μετοχικό κεφάλαιο της Ermes Department Stores PLC, μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς προς τους μετόχους της εταιρείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της CTC, η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης ολοκληρώθηκε στις 13 Ιουλίου 2026, με το συνολικό ποσοστό αποδοχής να διαμορφώνεται στο 9,060%.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβλήθηκαν έντυπα αποδοχής και μεταβίβασης για 15.810.257 μετοχές της Ermes. Από αυτές, 1.026.128 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 0,588% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου, ανήκαν σε πρόσωπα που θεωρούνται από τη νομοθεσία ότι ενεργούν σε συνεννόηση με τον προτείνοντα.

Πριν από τη δημόσια πρόταση, η CTC κατείχε άμεσα 134.740.047 μετοχές της Ermes, οι οποίες αντιπροσώπευαν το 77,215% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Μαζί με τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με την CTC, η συνολική συμμετοχή κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της πρότασης, στις 2 Απριλίου 2026, ανερχόταν σε 135.766.176 μετοχές ή 77,803%.

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αποδοχής και την προσθήκη των μετοχών που προσφέρθηκαν, η CTC εξασφάλισε συνολική άμεση συμμετοχή 150.550.304 μετοχών, η οποία αντιστοιχεί στο 86,275% της Ermes.

Το τελικό ποσοστό αποδοχής ενδέχεται να διαφοροποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των εντύπων αποδοχής και των συνοδευτικών εγγράφων. Τυχόν έντυπα με ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία ενδέχεται να μη γίνουν αποδεκτά.

Η δημόσια πρόταση θεωρείται επιτυχής, καθώς η CTC κατείχε ήδη ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Ermes, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10(1) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου.

Η πρόταση είχε υποβληθεί στις 2 Απριλίου 2026 και αφορούσε την απόκτηση έως και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Ermes Department Stores.

Ως σύμβουλος της CTC για τη δημόσια πρόταση ενεργεί η Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO). Η CISCO ενεργεί επίσης ως χειριστής ανάδοχος, βάσει των σχετικών κανονισμών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.