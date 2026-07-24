Σημαντική δικαστική εξέλιξη με Ρώσο υπήκοο και διεθνές ενδιαφέρον σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο (πρωτοβάθμια δικαιοδοσία) απέρριψε το αίτημα του 40χρονου Σεραχουντίν Ακτουλάεφ για έκδοση εντάλματος τύπου Habeas Corpus, το οποίο αν εγκρινόταν θα «μπλόκαρε» την δρομολογούμενη έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και -ασφαλώς- θα ισοδυναμούσε με τερματισμό της κράτησής του στην Κύπρο.

Η υπόθεση παρουσιάζει ενδιαφέρον και παρακολουθείτο και από τη ρωσική πρεσβεία στην Κύπρο. Μάλιστα, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS καταγράφει τις τελευταίες εξελίξεις της υπόθεσης. Οι δε Αμερικανοί είχαν εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 40χρονου, θεωρώντας τον ύποπτο σε σχέση με αδικήματα διαδικτυακής απάτης.

Ο Ακτουλάεφ είχε συλληφθεί περί τα τέλη Μαΐου του 2025 στην Κύπρο , όταν ήρθε στην Κύπρο για γάμο συγγενικών του προσώπων, στη βάση αιτήματος των Αμερικανών. Αυτή τη στιγμή κρατείται στις Κεντρικές Φυλακές. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας στις 11/5/2026, έναν χρόνο μετά τη σύλληψή του, αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημα για έκδοση του 40χρονου στις ΗΠΑ.

Το μόνο ένδικο μέσο που απέμεινε στον Σεραχουντίν Ακτουλάεφ είναι να ασκήσει Έφεση.

Σε ό,τι αφορά την απόφαση της περασμένης Πέμπτης (16/7/2026), το Ανώτατο κλήθηκε να εξετάσει το αίτημα του Ακτουλάεφ, το οποίο βασιζόταν σε τρία σημεία. Το πρώτο ζήτημα που είχε θέσει μέσω των δικηγόρων του ήταν ότι υπάρχει έλλειψη εύλογης υποψίας και αντικειμενικής αδυναμίας της μαρτυρίας των ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα ο Ακτουλάεφ πρόβαλε τη θέση ότι στην έκθεση γεγονότων που υποστηρίζει το αίτημα έπρεπε να υπάρχει περιγραφή της μαρτυρίας που να φανερώνει «εύλογους λόγους να πιστεύεται ότι διαπράχθηκε αδίκημα και το πρόσωπο που καταζητείται το διέπραξε».

Με το δεύτερο εγειρόμενο ζήτημα, καταλογιζόταν κακοπιστία στις ΗΠΑ και πως μεθόδευσε το αίτημα έκδοσης χωρίς να ζητήσει τη συνδρομή της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπου διαπράχτηκαν τα αδικήματα. Περαιτέρω, ήγειρε θέμα παραβίασης του καθήκοντος ειλικρίνειας αποκρύπτοντας τη σχετική ομολογία προσώπου, ονόματι Timofei Alenkin. Αυτός σε κατάθεση του στις ρωσικές Αρχές στις 2.8.2025, παραδέχτηκε ότι είχε διαπράξει όλες τις εγκληματικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του εστιατορίου του Ακτουλάεφ όπου εργαζόταν, εν αγνοία του τελευταίου.

Το τρίτο σημείο του αιτήματος για έκδοση Habeas Corpus ήταν ότι υπήρξε υπέρβαση δικαιοδοσίας λόγω εσφαλμένης ιεράρχησης νόμων και αντισυνταγματικής ερμηνείας του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη.

Ο Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Χάρης Μαλακτός, απέρριψε και τα τρία σημεία, κρίνοντας πως ήταν ορθή η κρίση του πρωτόδικου Δικαστηρίου στα δυο εξ αυτών, ενώ σε ό,τι αφορά το δεύτερο σημείο που εγέρθη, σημειώνει τα ακόλουθα στην ετυμηγορία του: «Η κατάθεση ομολογίας του Timofei Alenkin στις ρωσικές αρχές φέρεται να δόθηκε στις 2.8.2025. Έπεται δηλαδή χρονικά της σύλληψης του Αιτητή στην Κύπρο στις 22.5.2025 και του αιτήματος των Η.Π.Α. για την έκδοση του και της αποστολής των υποστηρικτικών στοιχείων στις 3.7.2025.

Η μετέπειτα αντίδραση αφού οι αρχές των Η.Π.Α. ενημερώθηκαν για την ύπαρξη της κατάθεσης, δεν τεκμηριώνει, ούτε κατ’ ελάχιστον, κακή πίστη. Γενικότερα, τίποτα από όσα επικαλέστηκε ο Αιτητής ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, και στα οποία παρέπεμψε στη διαδικασία αυτή, αναδεικνύει κατάχρηση διαδικασίας ή παράβαση του καθήκοντος ειλικρίνειας της αιτούσας χώρας».

Πάντως, για την υπόθεση Ακτουλάεφ, όπως διαπιστώσαμε, επέδειξαν ενδιαφέρον διάφορα μέσα ενημέρωσης. Σε ιστοσελίδα που καλύπτει αστυνομικές υποθέσεις με πρωταγωνιστές Ρώσους, ο 40χρονος παρουσιάζεται ως πρόσωπο που επιδίδεται σε κυβερνοεπιθέσεις και πως έχει διασυνδέσεις με Ρώσους αξιωματούχους, στήνοντας μηχανισμό παράκαμψης των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Πάντως, στη δικαστική απόφαση του Ανωτάτου δεν καταγράφεται κάτι σε σχέση με τον πιο πάνω ισχυρισμό.