Η ενίσχυση του στρατηγικού άξονα συνεργασίας αποτελεί τον κύριο στόχο της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη από σήμερα μέχρι και το Σάββατο. Κατά την επίσκεψή του στο Μουμπάι και το Νέο Δελχί θα υπογραφούν αρκετές συμφωνίες, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να προαγγέλλει και σημαντικές ανακοινώσεις.

Η χρονική στιγμή, η σύνθεση της αποστολής αλλά και οι συνομιλίες με τον Ναρέντρα Μόντι στο Νέο Δελχί καταδεικνύουν τη σημασία του ταξιδιού και την πρόθεση των δύο ηγετών να δώσουν περαιτέρω ώθηση στη συνεργασία των χωρών τους.

Τρεις παράλληλες δυναμικές

Η επίσκεψη έρχεται σε μια τριπλή συγκυρία. Η Ινδία αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της παγκόσμιας οικονομίας, με ΑΕΠ γύρω στα 4,1 τρισ. δολάρια και ρυθμό ανάπτυξης περίπου 6,5%. Ταυτόχρονα, οι σχέσεις ΕΕ–Ινδίας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδό τους εδώ και δεκαετίες, με πολιτική συμφωνία για Συνθήκη Ελεύθερου Εμπορίου, Κοινή Στρατηγική Ατζέντα 2030 και Συμφωνία Ασφάλειας και Άμυνας. Και η Κύπρος ασκεί αυτή τη στιγμή την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

«Πρόκειται για ένα σημαντικότατο ταξίδι», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις του λίγες ώρες πριν αναχωρήσει από την Κύπρο. «Μεταβαίνω εκεί και ως ο Πρόεδρος της χώρας που έχει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, άρα, υπάρχουν αρκετά δεδομένα και θα ακούσετε και αρκετές ανακοινώσεις».

Τι είχε συμφωνηθεί με τον Μόντι στη Λευκωσία

Η επίσκεψη αυτή δεν ξεκινά από το μηδέν. Τον Ιούνιο του 2025 ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι επισκέφθηκε τη Λευκωσία — η πρώτη επίσκεψη Ινδού Πρωθυπουργού στην Κύπρο μετά από περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών τότε ήταν το Κοινό Σχέδιο Δράσης 2025–2029, η Κοινή Διακήρυξη δέκα σημείων για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Εταιρικής Σχέσης, καθώς και σειρά Μνημονίων Συναντίληψης. Μεταξύ των πλέον συγκεκριμένων βημάτων ήταν η υπογραφή Μνημονίου μεταξύ του Εθνικού Χρηματιστηρίου της Ινδίας στο GIFT City της Γκουτζαράτ και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, που ανοίγει τον δρόμο για διασυνοριακές ροές κεφαλαίων και παράλληλη εισαγωγή εταιρειών, καθώς και η υπογραφή Μνημονίου μεταξύ της NPCI International και της Eurobank για την επέκταση του ινδικού συστήματος ψηφιακών πληρωμών UPI στην Κύπρο.

Ανακοινώθηκε επίσης η ίδρυση του India–Greece–Cyprus Business and Investment Council, με εστίαση στη ναυτιλία, τα logistics, την αεροπορία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το ψηφιακό εμπόριο. Στο πολιτικό και αμυντικό σκέλος, συμφωνήθηκε η προώθηση της αμυντικής και αμυντικοβιομηχανικής συνεργασίας, η έναρξη ξεχωριστών διαλόγων για κυβερνοασφάλεια και θαλάσσια ασφάλεια, η ενίσχυση της συνεργασίας στο εμπόριο, τις επενδύσεις, την επιστήμη και την καινοτομία, καθώς και η υποδοχή ινδικών πολεμικών πλοίων στα κυπριακά λιμάνια.

Από τη φιλία στην υλοποίηση

Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει στο Νέο Δελχί για να αξιολογηθεί η πρόοδος που σημειώθηκε μέχρι στιγμής και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Όπως ο ίδιος είπε, το ταξίδι αυτό «θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματα που ήδη βλέπουμε» από την επίσκεψη Μόντι.

Κυβερνητικοί κύκλοι που μίλησαν στο Philenews σημείωσαν ότι η μετάβαση είναι ουσιαστική: η σχέση εισέρχεται πλέον σε ένα πιο θεσμοθετημένο και πρακτικά προσανατολισμένο πλαίσιο. Στο Νέο Δελχί αναμένεται η υπογραφή συμφωνιών σε έρευνα και διάσωση, άμυνα και ασφάλεια, έρευνα και καινοτομία, εκπαίδευση, πολιτισμό, αντιτρομοκρατία και διπλωματική εκπαίδευση.

Επιχειρηματική διάσταση με συγκεκριμένους στόχους

Στο Μουμπάι, πρώτο σταθμό της επίσκεψης, θα πραγματοποιηθεί το Cyprus–India Business Forum, στο πλαίσιο του οποίου θα γίνει συζήτηση με τη συμμετοχή κάπου 30 Ινδών CEOs που διοργάνωσε το Invest Cyprus.

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι η δυναμική είναι ήδη μετρήσιμη: εννέα εταιρείες ή επιχειρηματικά σχήματα ινδικού ενδιαφέροντος έχουν επιλέξει παρουσία στην Κύπρο σε τομείς όπως τεχνολογία, AI, fintech, ναυτιλία και drones, ενώ άλλες δώδεκα διερευνούν ακόμα δυνατότητες σε ιατρικό τουρισμό, αγροδιατροφή, EdTech, φαρμακευτική και πράσινη ενέργεια.

Η Κύπρος ως ευρωπαϊκή πύλη για την Ινδία

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν επίσης ότι η κεντρική επιδίωξη είναι η ανάδειξη της Κύπρου ως αξιόπιστης ευρωπαϊκής πύλης για ινδικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυνατότητα της Κύπρου να λειτουργήσει ως sandbox για νέες τεχνολογίες — εταιρείες δοκιμάζουν λύσεις σε μικρότερη κλίμακα και χαμηλότερο ρίσκο, και στη συνέχεια τις κλιμακώνουν στην αγορά των 450 εκατ. Ευρωπαίων — ειδικά υπό το νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το επιχείρημα οικονομικής αξιοπιστίας: η Κύπρος κατέγραψε ανάπτυξη 3% στο πρώτο τρίμηνο του 2026, τον υψηλότερο ρυθμό στην ΕΕ, έναντι μέσου όρου 1% στην ΕΕ και 0,8% στην Ευρωζώνη.

Ο IMEC και ο ρόλος της Λεμεσού

Κεντρικό θέμα στις συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι είναι ο Διάδρομος Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης, γνωστός ως IMEC. Όπως σημείωσαν κυβερνητικοί κύκλοι, η Κύπρος δεν αρκείται σε ρόλο παρατηρητή: στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου ΕΕ έχει ήδη συγκροτηθεί ομάδα «Friends of IMEC» με στόχο να αποκτήσει η ευρωπαϊκή συζήτηση για τον Διάδρομο πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Λεμεσός, ως ένα από τα σημαντικά ναυτιλιακά κέντρα της ΕΕ, μπορεί να λειτουργήσει ως φυσική ευρωπαϊκή πύλη του Διαδρόμου στη ναυτιλία, τα logistics, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις ψηφιακές υποδομές.

Το Κυπριακό και η στρατηγική σύγκλιση

Η Ινδία παραμένει σταθερός υποστηρικτής της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ και στην Κοινοπολιτεία, στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η Κύπρος με τη σειρά της στηρίζει σταθερά τη μόνιμη έδρα της Ινδίας σε ένα μεταρρυθμισμένο Συμβούλιο Ασφαλείας — μια αμοιβαιότητα που ενισχύει την αξιοπιστία και των δύο πλευρών, υπογραμμίζουν κυβερνητικές πηγές. Παράλληλα, η Κύπρος εξέφρασε σαφή αλληλεγγύη προς την Ινδία μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2025 στο Κασμίρ, κίνηση που εκτιμήθηκε ιδιαίτερα στο Νέο Δελχί.