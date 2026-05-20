Δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή για τη χώρα η τακτική της ισοπέδωσης των πάντων και δεν αποτελεί επιλογή συνεργασίας για τον Δημοκρατικό Συναγερμό το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, διαμήνυσε χθες βράδυ, χωρίς περιστροφές, από την ενημερωτική εκπομπή του ΡΙΚ η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου. Την ίδια ώρα, έστρεψε τα πυρά της και προς την Εζεκία Παπαϊωάννου, λέγοντας πως δεν μπορεί το ΑΚΕΛ να κάνει μαθήματα για την οικονομία και ότι για να υπάρξει κοινωνική πολιτική χρειάζεται ισχυρή οικονομία και ανάπτυξη.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, στη χθεσινή συνέντευξή της στο ΡΙΚ, ήταν ιδιαίτερα δηκτική κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την αναφορά του Νικόλα Παπαδόπουλου προς τον επικεφαλής του Άλματος ότι στη θέση του Γενικού Ελεγκτή διορίστηκε μετά από εισήγηση του Αβέρωφ Νεοφύτου. Η Αννίτα Δημητρίου σημείωσε ότι, ανεξάρτητα από το ποιανού εισήγηση ήταν, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης διορίστηκε και πληρωνόταν από τον κυπριακό λαό επί διακυβέρνησης ΔΗΣΥ. Μίλησε για τακτική τοξικότητας και ισοπέδωσης των πάντων, με κατηγορίες κατά όλων για διαφθορά, τονίζοντας πως η λύση δεν είναι η ισοπέδωση των πάντων. «Έχουν τσακωθεί καμιά δεκαριά φορές μεταξύ τους μέχρι τώρα», δήλωσε η Αννίτα Δημητρίου.

Στη συνέντευξή της μίλησε επί όλων των θεμάτων, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη ο ΔΗΣΥ να παραμείνει μεγάλη και πρωταγωνιστική δύναμη, σημειώνοντας πως έχει σημασία να διαθέτει έστω και μία έδρα περισσότερη από το ΑΚΕΛ. Κατηγόρησε μάλιστα την Εζεκία Παπαϊωάννου για «λαϊκισμό» και ανέφικτες προτάσεις. Απάντησε συγκεκριμένα στην πρόταση του ΑΚΕΛ για φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, χρησιμοποιώντας παρόμοιο παράδειγμα με αυτό που επικαλείται και ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, λέγοντας πως δεν είναι λογική πρόταση και δεν μπορεί να εφαρμοστεί. «Και οι υπεραγορές μπορεί να έχουν υπερκέρδη, πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη τους;» διερωτήθηκε, λέγοντας πως η λύση δεν είναι η φορολόγηση της όποιας επιτυχημένης επιχείρησης και υποδεικνύοντας πως οι νέες φορολογίες θα επιστρέψουν ως κόστος στους πολίτες.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ρωτήθηκε και για το μετεκλογικό σκηνικό και κατά πόσο το αποτέλεσμα θα αποτελέσει λόγο επαναξιολόγησης της στάσης του ΔΗΣΥ έναντι της κυβέρνησης. Απάντησε πως η θέση του κόμματος ήταν και παραμένει στην αντιπολίτευση, ωστόσο την ίδια ώρα θα συνεχίσει με υπευθυνότητα να στηρίζει πολιτικές της κυβέρνησης με τις οποίες συμφωνεί.

Παρέμβαση Αναστασιάδη

Με γραπτή τοποθέτησή του παρεμβαίνει στις βουλευτικές εκλογές ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης. Απευθύνεται στους ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ και τους καλεί να αφήσουν πίσω την πικρία τους και να πάνε στις κάλπες.

«Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία ενός τόπου όπου η ψήφος παύει να είναι μια απλή πολιτική επιλογή και μετατρέπεται σε πράξη ευθύνης απέναντι στην πατρίδα, στην ιστορία και στις επόμενες γενιές. Οι βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου αποτελούν μια τέτοια στιγμή. Και ιδιαίτερα για τους συναγωνιστές και φίλους του Δημοκρατικού Συναγερμού, το κάλεσμα αυτής της ημέρας ξεπερνά τις συνήθεις κομματικές γραμμές. Είναι ένα κάλεσμα συνείδησης», σημείωσε, μεταξύ άλλων.

Κάλεσε τους συναγερμικούς να αναλογιστούν τη διαδρομή του Δημοκρατικού Συναγερμού, «της παράταξης που ίδρυσε ο Γλαύκος Κληρίδης με διορατικότητα και θάρρος σε δύσκολες εποχές. Μιας παράταξης που δικαιώθηκε από τον ίδιο τον λαό, όταν της ανέθεσε τη διακυβέρνηση της χώρας την περίοδο 1993-2003 υπό την ηγεσία του Γλαύκου Κληρίδη και αργότερα από το 2013 έως το 2023 υπό την ηγεσία του Νίκου Αναστασιάδη».

Προσθέτει ακόμη ότι η εκλογική αναμέτρηση της 24ης Μαΐου ίσως είναι από τις κρισιμότερες από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Το δίλημμα είναι ξεκάθαρο: σταθερότητα με υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις ή αστάθεια που υπόσχονται ο λαϊκισμός ή η βιομηχανία της λάσπης και τα πρόσκαιρα δημιουργήματα του διαδικτύου», επισημαίνει.

Καταλήγοντας, απευθύνει έκκληση προς τους συναγερμικούς να προσέλθουν στις κάλπες και να δώσουν ψήφο στήριξης στον ΔΗΣΥ. «Σας καλώ να αφήσετε πίσω τις πικρίες. Κοιτάξτε μπροστά».

ΑΚΕΛ: Καταγγέλλει κουκούλωμα της επίθεσης στις ΛΟ Λακατάμειας

Κουκούλωμα της επίθεσης που έγινε πριν από έναν χρόνο στο οίκημα των Λαϊκών Οργανώσεων στην Πάνω Λακατάμεια κατήγγειλε, με ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ. Όπως αναφέρει, πριν από ακριβώς έναν χρόνο, ακροδεξιά στοιχεία με κουκούλες, αλυσίδες και ρόπαλα επιτέθηκαν στο οίκημα των Λαϊκών Οργανώσεων Πάνω Λακατάμειας, προκαλώντας τεράστιες υλικές ζημιές και θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές στελεχών του ΑΚΕΛ και της ΕΔΟΝ.

«Από την πρώτη στιγμή, επισημάναμε προς τις αρμόδιες αρχές, με τις οποίες συνεργαστήκαμε και δώσαμε στοιχεία για να διαλευκάνουν αυτές τις εγκληματικές ενέργειες, και υποδείξαμε ότι οι επιθέσεις και οι βανδαλισμοί οργανώθηκαν από ακροδεξιά, φασιστικά στοιχεία», τονίζει.

Το ΑΚΕΛ εκφράζει την έντονη απαρέσκειά του για το γεγονός ότι «οι διωκτικές αρχές όχι μόνο δεν προχώρησαν σε πλήρη διερεύνηση, προσαγωγή στη Δικαιοσύνη και καταδίκη των δραστών, αλλά, όπως όλα δείχνουν, κουκουλώθηκε και συγκαλύφθηκε και αυτό το έγκλημα.

Είναι προφανές ότι η ατιμωρησία δεν είναι άσχετη με το φλερτ της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη με την ακροδεξιά. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου».

Ν. Παπαδόπουλος: Ιστορική εξέλιξη η απόφαση για το «Κρόνος»

Ως ιστορική εξέλιξη χαρακτήρισε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη συμφωνία πώλησης του φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Κρόνος» ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος. Σε γραπτή δήλωσή του ανέφερε συγκεκριμένα ότι «δεν φτάσαμε εδώ τυχαία».

Αναφέρεται επίσης ότι, μετά από δεκαπέντε χρόνια από την πρώτη ανακάλυψη, η σημερινή κυβέρνηση είναι η πρώτη που οδηγεί την Κύπρο στην πραγματική εξαγωγή φυσικού αερίου από την κυπριακή ΑΟΖ, αν όλα πάνε καλά, το πρώτο εξάμηνο του 2028.

Γίνεται αναφορά στη συμβολή της διακυβέρνησης Τάσσου Παπαδόπουλου «με τον καθορισμό της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας», ενώ προστίθεται ότι η πρώτη ανακάλυψη φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ έγινε το 2011 και, στη συνέχεια, ακολούθησε η πρώτη εμπορική συμφωνία με την Αίγυπτο το 2025, επί παρούσας διακυβέρνησης.

«Και σήμερα, 19 Μαΐου 2026, λαμβάνεται η πρώτη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για συμφωνία πώλησης φυσικού αερίου με την ενεργειακή εταιρεία ΕΝΙ-TOTAL για το κοίτασμα «Κρόνος». Ως Δημοκρατικό Κόμμα αναγνωρίζουμε τη συμβολή όλων των κυβερνήσεων που εργάστηκαν διαχρονικά για την ενεργειακή στρατηγική της Κυπριακής Δημοκρατίας», συμπλήρωσε.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος συνεχάρη τον τέως υπουργό Ενέργειας, Γιώργο Παπαναστασίου, και τον νυν υπουργό Ενέργειας, Μιχάλη Δαμιανό, για «τη δική τους καθοριστική συμβολή σε αυτή τη μεγάλη εθνική επιτυχία».

ΑΛΜΑ: Στη δημοσιότητα οι προγραμματικές θέσεις

Το ηλεκτρονικό βιβλίο του Άλματος με τις προγραμματικές θέσεις του έδωσε χθες στη δημοσιότητα το κόμμα. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, οι θέσεις διαμορφώθηκαν με τη σκληρή εργασία περισσότερων από 130 επιστημόνων του Άλματος τους τελευταίους οκτώ μήνες.

«Οι πλείστες θέσεις έχουν αναρτηθεί εδώ και καιρό στην ιστοσελίδα του κόμματος (www.almacy.org) και τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση. Με την πάροδο του χρόνου αναθεωρήθηκαν σε επιμέρους σημεία, μετά από σχόλια που λάβαμε από πολίτες και ειδήμονες».

Σημειώνεται πως οι θέσεις καλύπτουν 31 θεματικές ενότητες και διατυπώνουν το πολιτικό στίγμα του Άλματος, το οποίο, τοποθετούμενο στον χώρο του μεταρρυθμιστικού Κέντρου, συνδυάζει πραγματισμό και όραμα.

Καρογιάν: Η ΔΗΠΑ θα είναι και στη νέα Βουλή

Την πεποίθηση ότι η Δημοκρατική Παράταξη θα βρίσκεται και στη νέα Βουλή εξέφρασε ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν, σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό OMEGA, ξεκαθαρίζοντας ότι η αισιοδοξία του δεν αποτελεί πράξη αλαζονείας, αλλά εδράζεται στην εμπιστοσύνη που, όπως είπε, δείχνει η κοινωνία προς την Παράταξη.

Ο κ. Καρογιάν υπογράμμισε πως τα εύσημα μιας εκλογικής επιτυχίας θα ανήκουν πρωτίστως στους 56 υποψηφίους της Δημοκρατικής Παράταξης, στα στελέχη, τους αξιωματούχους και τα μέλη της, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι, σε περίπτωση αποτυχίας, η ευθύνη θα βαραίνει αποκλειστικά τον ίδιο.