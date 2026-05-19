Μια αναφορά του προέδρου του ΕΛΑΜ στο χθεσινοβραδινό debate των πολιτικών αρχηγών στο Sigma, προκάλεσε την σφοδρή αντίδραση του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Χρίστου Χριστόφια.

Ο Χρίστος Χρίστου ανέφερε ότι ο πατέρας του το 1974 «βρήκε το δρόμο» όταν κλήθηκε σε επιστράτευση για να πολεμήσει εναντίον του Αττίλα. Πρόσθεσε ότι «κάποιος άλλος που αργότερα διετέλεσε και Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον έχασε».

Ο γιος του Δημήτρη Χριστόφια εξέλαβε το σχόλιο αυτό ως μπηχτή για τον δικό του πατέρα και με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε σε πολύ έντονο ύφος στον πρόεδρο του ΕΛΑΜ.

Είπε ότι ο Δημήτρης Χριστόφιας πήγε έφεδρος το 1974, τραυματιοφορέας στο παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας. «Ο Δημήτρης Χριστόφιας έκανε τότε ό,τι εκάμαν χιλιάδες άλλοι, το καθήκον τους. Την ώρα που άλλοι έχαναν τον δρόμο για την πρώτη γραμμή και βρέθηκαν στο Τρόοδος να ψήνουν σούβλες […]», επισήμανε ανάμεσα σε άλλα ο Χρίστος Χριστόφιας.

