Επίθεση κατά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξαπέλυσε ο ευρωβουλευτής Γεάδης Γεάδη (Ε.ΛΑ.Μ. – ECR) για την ύψωση της σημαίας ΛΟΑΤΚΙ+ έξω από το κτίριο της Κομισιόν.

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής με επιστολή του προς την Κομισιόν αναφέρθηκε σε «μετατροπή των ευρωπαϊκών θεσμών σε μηχανισμό προβολής πολιτικών και ακτιβιστικών συμβόλων» και ζήτησε να ξεκαθαριστεί εάν η Κομισιόν εξισώνει πλέον θεσμικά τη σημαία ΛΟΑΤΚΙ+ με τις σημαίες κυρίαρχων κρατών και την ίδια την επίσημη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ζήτησε επίσης να διευκρινιστεί εάν υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση ή οποιαδήποτε έγκριση από τους Ευρωπαίους πολίτες για την προβολή τέτοιων συμβόλων από τα ίδια τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάλεσε την Επιτροπή να αποσαφηνίσει εάν επέδειξε αντίστοιχη ευαισθησία, συμβολικές κινήσεις ή δημόσιες τοποθετήσεις και κατά την Παγκόσμια Ημέρα της Οικογένειας, όπως έπραξε στην περίπτωση της Pride Week.