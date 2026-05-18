Οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ και Νέα Αγροτική Κίνηση, μαζί με ομάδες αιγοπροβατοτρόφων, ζήτησαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, την ακύρωση του διατάγματος της 13ης Μαΐου 2026, το οποίο μειώνει τη συμμετοχή αιγοπρόβειου γάλακτος στο χαλλούμι ΠΟΠ από 25% σε 15%.

Στην επιστολή τους εκφράζουν έντονη διαφωνία με την απόφαση της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως μέσω της ad hoc επιτροπής για το χαλλούμι, χωρίς να λάβουν απαντήσεις πριν τη μείωση των ποσοστών.

Ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις από το Υπουργείο Γεωργίας για την αύξηση του αγελαδινού γάλακτος, λόγω απωλειών από αφθώδη πυρετό, καθώς και έλεγχο της γαλακτόσκονης στην παρασκευή χαλλουμιού. Επισημαίνουν ότι η μείωση της συμμετοχής αιγοπρόβειου γάλακτος έρχεται παρά την αύξηση παραγωγής χαλλουμιού κατά 10% τον τελευταίο χρόνο και τη χρήση αγελαδινού γάλακτος πέραν της συμφωνημένης οροφής.

Οι οργανώσεις υπογραμμίζουν ότι το χαλλούμι ΠΟΠ πρέπει να συνδέεται με παράδοση, ποιότητα και μοναδικότητα, διατηρώντας την αξία του για παραγωγούς, κτηνοτρόφους και τυροκόμους. Προειδοποιούν ότι το προϊόν δεν πρέπει να καταστεί generic ή να προσαρμοστεί αποκλειστικά στις ανάγκες της αγοράς HORECA, προστατεύοντας τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό.

Τέλος, ζητούν την καθιέρωση οδικού χάρτη ώστε μέχρι το 2029 να υλοποιηθούν πλήρως οι πρόνοιες του κανονισμού για το χαλλούμι ΠΟΠ, χαρακτηρίζοντας την εφαρμογή του ως «κόκκινη γραμμή». Οι οργανώσεις τονίζουν ότι η απόφαση έχει ήδη προκαλέσει αδικαιολόγητη μείωση παραλαβής αιγοπρόβειου γάλακτος.