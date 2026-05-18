Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Στέλλα Μιχαηλίδου, ενέκρινε στις 11 Μαΐου τις αλλαγές στο έκτακτο σχέδιο δράσης και στα ειδικά προγράμματα αποζημιώσεων για τους κτηνοτρόφους, σχετικά με τις συνέπειες του αφθώδους πυρετού.

Η έγκριση αφορά την τρίτη τροποποίηση του μέτρου «Κρούσματα σε περίπτωση εμφάνισης Ασθένειας», που περιλαμβάνει αύξηση προϋπολογισμού από €23 εκατ. σε €30,6 εκατ. και τη συμπερίληψη χοιροτροφικών μονάδων στις επιχειρήσεις που θα λάβουν προκαταβολή αποζημίωσης για τις θανατώσεις ζώων.

Αρμόδια για την εφαρμογή του μέτρου είναι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Το σχέδιο εφαρμόζεται σε Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, αποκλείοντας τις μεγάλες επιχειρήσεις, και καλύπτει δαπάνες για δειγματοληψίες, εργαστηριακές εξετάσεις, θανατώσεις ζώων, καταστροφή προϊόντων ζωικής προέλευσης, απολυμάνσεις και εμβολιασμούς.

Επιπλέον, περιλαμβάνει την εκπόνηση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση ασθενειών, καταβολή αποζημιώσεων και αποζημιώσεων λόγω απώλειας εισοδήματος των κτηνοτρόφων από υποχρεωτική υγειονομική απομόνωση και δυσχέρειες ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Προβλέπεται επίσης η καταβολή προκαταβολής επί του συνολικού ποσού αποζημίωσης.

Το τροποποιηθέν μέτρο τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευση της Απόφασης της Εφόρου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με ισχύ από 23 Ιανουαρίου 2023 έως 31 Δεκεμβρίου 2027.

Η απόφαση στηρίχθηκε στον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2472 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 και στα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Απόφαση αριθμός 486 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Έφορου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και δημοσιεύθηκε στις 15 Μαΐου 2026.