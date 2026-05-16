Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα στήριξης και οικονομικής ανακούφισης των κτηνοτρόφων, των οποίων οι μονάδες επλήγησαν ανεπανόρθωτα από τον αφθώδη πυρετό. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, μέχρι την περασμένη Πέμπτη (14/5/26) οι μολυσμένες μονάδες που έχουν καταγραφεί ανέρχονται στις 116, με το Υπουργείο Γεωργίας και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να καταβάλλουν συντονισμένες προσπάθειες για την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων και τη δίκαιη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Ο αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στις 76.216 ζώα, εκ των οποίων οι 2.985 είναι αγελάδες, οι 24.483 είναι γουρούνια και 48.748 αιγοπρόβατα.

Το συνολικό κονδύλι για τη στήριξη των πληγέντων εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα €35,6 εκατ., καλύπτοντας τόσο την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου όσο και την πλήρη ανασυγκρότηση των εγκαταστάσεων. Οι πληρωμές έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 13 Μαΐου και ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος μηνός.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ξεκαθαρίζουν ότι η διαδικασία διαμόρφωσης των τιμών βασίστηκε σε πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση και σε πραγματικά δεδομένα της αγοράς. Για τον καθορισμό των κατηγοριών λήφθηκαν υπόψη η αγοραία αξία των ζώων, η φυλή, η γενετική αξία, η ηλικία καθώς και η παραγωγική τους κατάσταση. Παράλληλα, πέραν της αξίας του ζωικού κεφαλαίου, παραχωρείται 100% αποζημίωση για την αξία του γάλακτος και των ζωοτροφών που κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν επί τόπου.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές αποζημίωσης ανά ζώο κυμαίνονται ως εξής:

• Αιγοπρόβατα: Από €47 έως €420 ανά ζώο.

• Βοοειδή: Από €150 έως €2.500 ανά ζώο.

• Χοίροι: Από €35 έως €5.000 ανά ζώο.

Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται η κρατική αρωγή στην πράξη, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έδωσαν στη δημοσιότητα ενδεικτικά, πραγματικά παραδείγματα από πληγείσες μονάδες:

Τομέας αγελαδοτροφίας:

◗ Πρώτη μονάδα (269 βοοειδή): Για τη θανάτωση των ζώων καταβλήθηκαν €476.280. Στο ποσό αυτό προστέθηκαν επιπλέον €22.632 για την καταστροφή ζωοτροφών και €10.087 για την καταστροφή γάλακτος.

◗ Δεύτερη μονάδα (195 βοοειδή): Καταβλήθηκαν €350.000 για την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου, συν €2.354 για καταστροφή συμπυκνωμένων ζωοτροφών και €4.741 για το απολεσθέν γάλα.

Τομέας αιγοπροβατοτροφίας:

◗ Μεγάλη μονάδα (1.368 αιγοπρόβατα): Ο κτηνοτρόφος έλαβε €306.569 για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου. Επιπρόσθετα, του καταβλήθηκαν €14.831 για κατεστραμμένες συμπυκνωμένες ζωοτροφές και €32.206 για το γάλα.

◗ Μεσαία Μονάδα (212 αιγοπρόβατα): Καταβλήθηκε αποζημίωση €47.489 για τα ζώα, στην οποία προστέθηκαν €7.493 για ζωοτροφές και €286 για καταστροφή γάλακτος.

◗ Μικρότερη Μονάδα (83 αιγοπρόβατα): Καταβλήθηκαν €15.995 για την απώλεια των ζώων, ενώ προστέθηκε και σχετική αποζημίωση για την καταστροφή σανού (δεν συμπεριλήφθηκε γάλα καθώς δεν έγινε καταστροφή του).

Για τους κτηνοτρόφους που επιθυμούν να επαναδραστηριοποιηθούν, το κράτος έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα πρόσθετης στήριξης, προκειμένου οι νέες μονάδες να χτιστούν σε σωστές και βιώσιμες βάσεις:

1. Παροχή οικονομικής βοήθειας για τουλάχιστον 12 μήνες, καλύπτοντας εργατικά, πάγια έξοδα, κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλες υποχρεώσεις, μέχρι τη σταδιακή επαναφορά της παραγωγής.

2. Ειδικό Σχέδιο Κρατικής Ενίσχυσης για την εξασφάλιση γενετικά βελτιωμένων ζώων υψηλής παραγωγικότητας, στη βάση των πορισμάτων Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής. Σε περιπτώσεις που το κόστος αγοράς υπερβαίνει την αρχική αποζημίωση, το κράτος θα επιδοτεί τη διαφορά.

3. Πλήρης κάλυψη των εξόδων σίτισης των νέων ζώων για την περίοδο κατά την οποία αυτά δεν θα αποδίδουν ακόμη εισόδημα.

Επιπρόσθετα, για κάθε πληγέντα κτηνοτρόφο θα οριστεί συγκεκριμένος κρατικός λειτουργός, ο οποίος θα προσφέρει εξατομικευμένη καθοδήγηση και στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της προσπάθειας ανασυγκρότησης της μονάδας του.