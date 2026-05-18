Το Ισραηλινό Ναυτικό ξεκίνησε επιχειρήσεις για να παρεμποδίσει την πορεία της Global Sumud Flotilla, μιας αποστολής ακτιβιστών που κατευθυνόταν προς τη Λωρίδα της Γάζας με στόχο να αμφισβητήσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν, φαίνονται κομάντος του ισραηλινού ναυτικού να επιβιβάζονται σε ένα από τα πλοία της αποστολής, στα ανοικτά των ακτών της Κύπρου. Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τους συμμετέχοντες ότι «πρέπει να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν αμέσως».

May 18, 2026

Από την πλευρά της, η Global Flotilla γνωστοποίησε πως: «Δύο πολεμικά πλοία εντοπίστηκαν γύρω από τα σκάφη στη Μεσόγειο. Χάθηκε η επαφή με ένα από τα σκάφη μας, το οποίο δέχονταν παρενοχλήσεις από τον ισραηλινό στρατό».

Προηγούμενα, το Ισραήλ είχε χαρακτηρίσει τους στολίσκους αυτούς δημοσιογραφικά σόου, αφού οι διοργανωτές είχαν απορρίψει τις εκκλήσεις να παραδώσουν τη μικρή ποσότητα συμβολικής βοήθειας που μετέφεραν είτε στο Ισραήλ είτε σε διεθνείς οργανισμούς, ώστε να εισαχθεί νόμιμα στη Λωρίδα της Γάζας και να διανεμηθεί μέσω επίσημων καναλιών.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αυστηρής πολιτικής του Ισραήλ για τον έλεγχο των εισαγωγών στη Λωρίδα της Γάζας και τη διατήρηση του ναυτικού αποκλεισμού της περιοχής.

