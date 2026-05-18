Οι αφίξεις τουριστών στην Κύπρο τον Απρίλιο 2026 ανήλθαν σε 303.031, σημειώνοντας μείωση 27,6% σε σχέση με τον Απρίλιο 2025, όταν οι αφίξεις ήταν 418.730. Για την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2026, οι αφίξεις ανήλθαν σε 710.370, μειωμένες κατά 17,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι κυριότερες πηγές τουρισμού τον Απρίλιο ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο με 39,2% (118.742 αφίξεις), η Πολωνία με 8,4% (25.371), η Γερμανία 8,0% (24.178), το Ισραήλ 5,3% (15.997) και η Ελλάδα 4,7% (14.255). Άλλες σημαντικές αγορές περιλαμβάνουν Αυστρία, Γαλλία, Ελβετία και Ρουμανία, με μεταβολές έως και -74,8% για το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 73,0% των τουριστών επισκέφθηκαν την Κύπρο για διακοπές, 17,7% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 9,2% για επαγγελματικούς λόγους. Το αντίστοιχο ποσοστό για τον Απρίλιο 2025 ήταν 80,3% για διακοπές, 12,7% για επίσκεψη σε συγγενείς και 6,9% για επαγγελματικούς λόγους.

Οι επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό ανήλθαν στις 164.357, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,3% σε σύγκριση με 164.844 τον Απρίλιο 2025. Οι κυριότερες χώρες επιστροφής ήταν η Ελλάδα με 32,1% (52.837), το Ηνωμένο Βασίλειο 6,8% (11.219), η Ιταλία 6,0% (9.841) και η Ρουμανία 4,2% (6.931).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων ήταν κυρίως διακοπές με ποσοστό 74,7%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κάλυψαν 17,5%, οι σπουδές 6,8% και οι άλλοι λόγοι 1,0%.

Τα στοιχεία προέρχονται από την Έρευνα Ταξιδιωτών και καλύπτουν αφίξεις και αναχωρήσεις από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, καθώς και από λιμάνια, περιορίζοντας την ανάλυση σε ελεγχόμενες από το κράτος περιοχές. Η αναγωγή των δεδομένων βασίζεται σε στοιχεία από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, λίστες επιβατών πλοίων και το Γραφείο Ανάλυσης και Στατιστικής της Αστυνομίας Κύπρου.