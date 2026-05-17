Νοσταλγοί του Χίτλερ, παράρτημα της Χρυσής Αυγής, ακροδεξιοί, εθνικιστές, εθνικόφρονες, μισαλλόδοξοι.

Πολλοί είναι οι χαρακτηρισμοί που αποδίδονται στην ηγεσία του ΕΛΑΜ όλα αυτά χρόνια, με αρκετούς από αυτούς να έχουν ιδιαίτερα αρνητική χροιά ως προς την ιδεολογική πυξίδα του κόμματος και τις πολιτικές που θέλει να εφαρμόσει.

Δικαιώνοντας εκείνους που το κατηγορούν για απολυταρχικές θέσεις και αυταρχισμό, το ΕΛΑΜ ήρθε στο προσκήνιο για μια προεκλογική πινακίδα. Σε αυτήν αναγράφεται: Όχι στον γάμο και στην υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια.

«Ε, και;» θα αναρωτηθεί κάνεις. Στους τόσους χαρακτηρισμούς θα προστεθούν ακόμη δύο. Εκείνοι των ομοφοβικών και τρανσοφοβικών.

Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται πλέον… και αυτοί που εξιδανικεύουν την ακροδεξιά ή ακόμη και το ίδιο το ΕΛΑΜ, παραβλέπουν και του συγχωρούν το γεγονός ότι είναι ομοϊδεάτες και αναπαραγωγοί μιας «δολοφονικής εγκληματικής οργάνωσης με μανδύα κόμματος», όπως υπογράμμιζε η ετυμηγορία του δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή.

Τόσο μεγάλη αγάπη έχει το ΕΛΑΜ στη Χρυσή Αυγή, όπου αιτήθηκε να λάβει και το όνομά της, προτού ονομαστεί ΕΛΑΜ, όπως είχε εξομολογηθεί ο ίδιος ο Χρίστου, πράγμα το οποίο -τελικά- δεν είχε γίνει αποδεκτό.

Οι υποστηρικτές παραβλέπουν και συγχωρούν, ακόμη, τη σχέση του Χρίστου με τον Μιχαλολιάκο, καθώς στάθηκε στο πλευρό του ως μπράβος του.

Παραβλέπουν κάθε αμαρτωλή σχέση και παρελθόν.

Παραβλέπουν ότι το κόμμα δεν εφαρμόζει δημοκρατικές διαδικασίες στη δομή του, για τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν την ηγεσία του.

Δεν υπολογίζουν ούτε το γεγονός ότι τα πρωτοπαλίκαρα του πιο εθνικιστικού κόμματος της Κύπρου δεν υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά.

Δεν τρέχει τίποτα… Επομένως, γιατί να αποτελεί κολάσιμη συμπεριφορά ένα σύνθημα κατά των ΛΟΑΤΚΙ; Γιατί να προβληματιστούν αν μια διαφήμιση του κόμματος βρίσκεται στα όρια της νομιμότητας, σχεδόν παραβιάζοντας τη νομοθεσία για τη ρητορική μίσους; Γιατί να προβληματιστούν για το γεγονός ότι το κόμμα καλοβλέπει την κατάργηση μιας νομοθεσίας που συμβαδίζει με την ΕΕ σε σχέση με το σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών και προασπίζεται, συνεπώς, τα δικαιώματα μιας μειοψηφίας;

Ακόμη κι αν τίποτα από τα παραπάνω δεν έχουν αξία για κανένα, δεν θα πρέπει να είναι ασήμαντο ότι το ΕΛΑΜ προτίμησε να σπαταλήσει μια πινακίδα για να τα βάλει με τις ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες, αντί να ασχοληθεί με τη φτώχεια των νέων, το στεγαστικό και την απουσία υποστηρικτικών υπηρεσιών τα οποία είναι στις κυρίες αιτίες της υπογεννητικότητας.