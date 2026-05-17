Ο κύβος ερρίφθη. Η χθεσινή δημοσκόπηση του «Φ» (η μεγαλύτερη που έγινε και η πιο φρέσκια αφού ολοκληρώθηκε μόλις την περασμένη Τετάρτη) επισφράγισε τον εφιάλτη. Στη νέα Βουλή, όλα τα παραδοσιακά κόμματα θα εμφανιστούν αποδυναμωμένα, πληρώνοντας το τίμημα των διαχρονικών λαθών τους. Παράλληλα, όμως, θα βρεθεί στα έδρανα και κάθε καρυδιάς καρύδι. Με αποτέλεσμα, όπως επισήμανε ξανά η στήλη, τον πολιτικό θίασο της μετριότητας να αντικαταστήσει το πολιτικό τσίρκο της πλάκας.

Η δημοσκόπηση της ελλαδικής εταιρείας Explorer δεν αφήνει περιθώρια ελπίδας για αποφυγή ιλαροτραγικών καταστάσεων. Πρώτον, διότι δείχνει καθαρά μια ισχυρή προοπτική μιας Βουλής ακόμη και 8 ή 9 κομμάτων. Με ό,τι συνεπάγεται μια τέτοια πανσπερμία. Δεύτερον, διότι ο πρωταθλητής της πλάκας στο χώρο της πολιτικής, που δηλώνει αδαής αλλά κινείται στη σφαίρα των «εν να μάθω ρε παιθκιά» και «αγαπώ σας», θα εισέλθει με ισχυρή παρουσία της παρέας του.

Το Ευρωκοινοβούλιο στοιχηματίζω ότι προσεύχεται να συμβεί αυτό μπας και απαλλαγεί από την παρουσία του. Πλην, όμως, προλαβαίνω να την ενημερώσω ότι καλά κάνει να μην ζει με ψευδαισθήσεις. Οι κουστουμαρισμένοι των Βρυξελλών, προφανώς, δεν έτυχε ποτέ να ακούσουν τη φράση «είναι πολλά τα λεφτά Άρη…» από τη σχετική ταινία.

Πριν επικεντρωθούμε στον εφιάλτη, όμως, πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι για τις δημοσκοπήσεις επειδή κάποιοι δεν τις αντικρίζουν με τον ορθό φακό. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν οι διάφορες δημοσκοπήσεις δείχνουν 0,5% ή 1% πάνω ή κάτω τα διάφορα κόμματα. Εκείνο που έχει σημασία είναι κατά πόσο οι τάσεις που δείχνουν συνάδουν.

Γι’ αυτό ακριβώς, τα σημαντικά μηνύματα στα οποία περίπου οι δημοσκοπήσεις συμφωνούν είναι ότι ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ θα είναι στις πρώτες θέσεις. Ότι το ΕΛΑΜ δύσκολα δεν θα είναι τρίτο κόμμα. ΔΗΚΟ, ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία θα είναι στη Βουλή με σημαντικές έδρες. Ενώ Βολτ, ΕΔΕΚ, Οικολόγοι, Ενεργοί Πολίτες και ΔΗΠΑ δίνουν μάχη να πιάσουν το 3,6%, άλλοι με μεγαλύτερη ευκολία και άλλοι με δυσκολία.

Παράλληλα, πρέπει να είναι ξεκάθαρο στο μυαλό όλων, πως τα ποσοστά τα οποία δείχνουν οι δημοσκοπήσεις συνοδεύονται με ένα σημαντικό ποσοστό αναποφάσιστων και όσων δεν απαντούν. Στη χθεσινή δημοσκόπηση του «Φ», το ποσοστό αυτό συναθροίζεται στο 14,2%. Πρόκειται για πολύ ψηλό ποσοστό. Συνεπώς, όταν πολλοί ψηφοφόροι από αυτό το άθροισμα αποφασίσουν να πάνε να ψηφίσουν, τα ποσοστά τα οποία εμφανίζονται στα κόμματα θα ανεβούν. Σε μερικές περιπτώσεις και αισθητά.

Τουτέστιν, όταν η χθεσινή δημοσκόπηση δείχνει τον ΔΗΣΥ με 18,9%, εκτίμηση της στήλης είναι πως θα κινηθεί γύρω στο 22-23%. Και το ΑΚΕΛ που εμφανίζεται με 18,1%, βάσει των συσπειρώσεων και της προέλευσης των αναποφάσιστων, εκτιμάται (από τη στήλη) ότι θα κινηθεί γύρω στο 20-21%. Κατ’ αναλογία, αυτό ισχύει και για τα άλλα κόμματα.

Εκείνος ο παράγοντας που παραμένει ακόμη (για τη στήλη) απρόβλεπτος αφορά το κόμμα του ευρωβουλευτή που πρωταγωνιστεί στον πασιαμά. Η ανάλυση της προέλευσης εκείνων που λένε ότι θα τον ψηφίσουν, δείχνει κάτι πολύ ανησυχητικό. 23% αυτών προέρχεται από εκείνους που δεν είχαν ψηφίσει στις εκλογές του 2021 και 19% από εκείνους που δεν απαντούσαν τι θα ψηφίσουν.

Ο κίνδυνος να γεμίσει η Βουλή με τυχάρπαστους, που είδαν φως και αποφάσισαν να μπουν για να πιάσουν την καλή, είναι εξαιρετικά μεγάλος. Δεν είναι όλοι οι υποψήφιοι της ΑΜ τέτοιοι βεβαίως. Υπάρχουν, όμως, πολλοί.

Ο κίνδυνος αυτός, λοιπόν, έγκειται σε κάτι το οποίο είχε επισημάνει πολλές φορές η στήλη. Στις βουλευτικές εκλογές του 2021, το ποσοστό της αποχής είχε ανέλθει στο 34,28%. Όποιος κατάφερνε να ψαρέψει σε αυτή την τεράστια δεξαμενή, θα έπιανε σίγουρα πολλά ψάρια. Τα παραδοσιακά κόμματα εκ προοιμίου ήταν εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσουν. Αφού ένας από τους βασικούς λόγους που έστειλε 191.228 ψηφοφόρους στην αποχή, ήταν η απογοήτευση μεγάλης μερίδας αυτών από τα παραδοσιακά κόμματα.

Αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό αυτών που απείχαν από τις εκλογές είναι ψηφοφόροι με πολύ χαλαρή σχέση με την πολιτική, τότε γίνεται αντιληπτό γιατί ο ινφλουένσερ της πλάκας μπορούσε να προσελκύσει πολλούς τέτοιους ψηφοφόρους, που επιλέγουν το χαβαλέ ή με υπεραπλουστευμένο τρόπο έλκονται από το σκεπτικό της τιμωρίας των μεγάλων κομμάτων.

Επιπρόσθετα τούτου, υπενθυμίζουμε ότι πέραν του 34,28% της αποχής, στις εκλογές του 2021, υπήρξε και ένα βαρυσήμαντο ποσοστό 14,58%, που είχε επιλέξει άλλα κόμματα (Ενεργοί Πολίτες, Αλλαγή Γενιάς, Αλληλεγγύη κλπ) τα οποία έμειναν εκτός Βουλής. Εδώ και αν το έδαφος είναι πρόσφορο για τον πλακατζή να προσελκύσει ψηφοφόρους, αφού πρόκειται για άτομα τα οποία απέρριπταν τα παραδοσιακά κόμματα.

Το μεγάλο ερωτηματικό πλέον, είναι πόσοι από τις ομάδες της αποχής και των εκτός Βουλής κομμάτων θα στραφούν προς το κόμμα του ευρωβουλευτή που κάνει σαματά. Αυτό θα απαντηθεί μόνο στην κάλπη και θα δείξει πόσο μεγάλος θα είναι ο εφιάλτης.

Έστω και την υστάτη, οφείλουμε να επαναλάβουμε αυτό το οποίο επισημάναμε ξανά. Αυτός ο τόπος δεν κινδυνεύει μόνο από τους διεφθαρμένους, τους ανίκανους και τους επαγγελματίες του βολέματος.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να παραδώσουμε την πολιτική ζωή του τόπου στην εποχή του εύκολου θορύβου. Στην εποχή όπου η ατάκα βαφτίζεται πολιτική σκέψη, το reel πολιτικός λόγος και η διαδικτυακή φασαρία «επανάσταση».