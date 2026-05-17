Σύντομα ενεργοποιούνται τα φοροεισπρακτικά μέτρα που περιλαμβάνονται στη φορολογική μεταρρύθμιση. Τον επόμενο μήνα θα αρχίσει η εφαρμογή του μέτρου της σφράγισης επιχειρήσεων για νομικά πρόσωπα που έχουν φορολογικά χρέη πέραν των €20 χιλ.

Η αρχή, ωστόσο, θα γίνει με επιχειρήσεις οι οποίες έχουν οφειλές προς το Τμήμα Φορολογίας πέραν του €1 εκατ. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για υπεραγορές, επιχειρήσεις στοιχηματικής δραστηριότητας, εταιρείες πώλησης πολυτελών σκαφών και γιοτ, καθώς και βιομηχανίες.

Στο στόχαστρο βρίσκονται περίπου 500 επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν οφειλές εκατομμυρίων και, παρά τις συστάσεις των φορολογικών αρχών, δεν συμμορφώνονται. Αφού το Τμήμα Φορολογίας εξαντλήσει όλες τις διαδικασίες που του παρέχει ο νόμος, θα μπορεί να προχωρεί σε αναστολή της λειτουργίας των επιχειρήσεων και σε σφράγιση των υποστατικών τους.

Συγκεκριμένα, οι φοροθέτες θα προχωρούν σε στοχευμένους ελέγχους στις επιχειρήσεις, θα αποστέλλουν τρεις ειδοποιήσεις και, εάν αυτές εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται, τότε θα προχωρούν στο κλείσιμό τους.

Ο σκοπός του μέτρου δεν είναι να μπαίνει λουκέτο στις επιχειρήσεις. Είναι να υποχρεώνονται οι οφειλέτες να απευθύνονται στο Τμήμα Φορολογίας και να προχωρούν σε καθορισμό χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής. Δηλαδή, να συμφωνούν με την αρμόδια αρχή σε σχέδιο εξόφλησης των χρεών τους μέσω της καταβολής δόσεων.

Με αυτόν τον τρόπο, από τη μια το κράτος θα εισπράξει χρέη τα οποία εκκρεμούν εδώ και πολλά χρόνια και τα οποία δεν υπολόγιζε πως θα λάβει και από την άλλη τα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα θα έχουν τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους με οργανωμένο τρόπο. Πρόκειται, επομένως, για ένα εργαλείο πίεσης για συμμόρφωση και όχι απλώς για ένα τιμωρητικό μέτρο.

Το ζητούμενο είναι εάν το μέτρο θα αποδειχθεί αποτελεσματικό στην πράξη και εάν δεν θα προκαλέσει αντιδράσεις ανάλογες με εκείνες που προκάλεσαν οι εκποιήσεις. Πάντως, όταν υιοθετήθηκε το συγκεκριμένο μέτρο, είχε αναφερθεί πως θα συνέβαλλε στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Ας ελπίσουμε ότι η νέα Βουλή, όταν λάβει παράπονα από επηρεαζόμενους, δεν θα προχωρήσει σε ξεδόντιασμα της νομοθεσίας ούτε θα εγκρίνει αντισυνταγματικές ρυθμίσεις, όπως έγινε στο παρελθόν με τις εκποιήσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι τελευταίες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τους πλειστηριασμούς, όπου τα μέλη του Κοινοβουλίου, στο παρά πέντε της αυτοδιάλυσής του, προχώρησαν στην έγκριση δώδεκα νόμων, εκ των οποίων οι μισοί κρίθηκαν αντισυνταγματικοί και γι’ αυτό έγιναν αναφορές στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Συνεπώς, θα ήταν καλό οι νέοι νομοθέτες να αφήσουν το μέτρο να λειτουργήσει, να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητά του και να εξετάσουν τις εισπράξεις που θα καταλήξουν στα κρατικά ταμεία. Η φορολογική συμμόρφωση δεν μπορεί να ενισχυθεί εάν κάθε ουσιαστικό εργαλείο αποδυναμώνεται προτού καν εφαρμοστεί.

Άλλο ένα μέτρο που θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι η είσπραξη ενοικίων μέσω τραπεζών. Βάσει της νέας νομοθεσίας, από την 1η Ιουλίου η καταβολή των ενοικίων για ακίνητα στη Δημοκρατία θα πρέπει να διενεργείται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού εμβάσματος, πληρωμής με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή άλλου αναγνωρισμένου ηλεκτρονικού μέσου.

Σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο, δεν θα επιτρέπεται η πληρωμή με επιταγή ή μετρητά. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων οφείλουν να μην αποδέχονται την είσπραξη των ενοικίων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Αξίζει να σημειωθεί πως με την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών θα βγουν κερδισμένοι τόσο το κράτος όσο και οι ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς και οι ενοικιαστές. Το κράτος θα κερδίσει, καθώς θα μπορεί να εισπράξει περισσότερους φόρους. Από την άλλη, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές θα έχουν όφελος, καθώς θα λαμβάνουν μεγαλύτερες φορολογικές εκπτώσεις από τον φόρο εισοδήματος.

Συνεπώς, όσοι ενδεχομένως σκέφτονται στο μέλλον να ξεδοντιάσουν τη φορολογική μεταρρύθμιση θα πρέπει να έχουν υπόψη τους πως δεν θα επηρεαστεί μόνο το κράτος, αλλά και οι ίδιοι οι φορολογούμενοι. Τα μέτρα πρέπει να αφεθούν να λειτουργήσουν, καθώς αποτελούν βασικό κομμάτι της μεταρρύθμισης και της προσπάθειας για ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης.