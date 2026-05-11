Άγνωστοι έγραψαν τη λέξη «lol» με πορτοκαλί μπογιά στην προεκλογική πινακίδα του ΕΛΑΜ.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη πινακίδα, που βρίσκεται στη Λευκωσία, προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων και σύγκρουση μεταξύ της Accept ΛΟΑΤΚΙ Κύπρου και του ΕΛΑΜ, καθώς σε αυτήν αναγραφόταν το σύνθημα «Όχι στον γάμο και στην υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Πρώτα η Κύπρος».

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Στροβόλου πήρε θέση με ανακοίνωση του, σημειώνοντας ότι το περιεχόμενο της επίμαχης διαφημιστικής πινακίδας του ΕΛΑΜ για τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ, τον γάμο και την υιοθεσία, δεν παραβιάζει κείμενες νομοθεσίες και όρους της εκδοθείσας άδειας.