Ο ανεξάρτητος υποψήφιος της επαρχίας Πάφου στις βουλευτικές εκλογές, Κυριάκος Φώτη Σάββα, απάντησε με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην, όπως τη χαρακτήρισε, «ένοχη σιωπή» του προέδρου του ΕΛΑΜ, Χρίστου Χρίστου.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Σάββα απευθύνθηκε προσωπικά στον πρόεδρο του ΕΛΑΜ, αναφέροντας: «Ήθελες να κατεβάσω την ανάρτηση για τους γάμους ομοφυλοφίλων και σε λίγες μέρες πήγες και έβαλες μια μεγάλη ταμπέλα».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο κ. Χρίστου τον κατηγόρησε για τον τρόπο με τον οποίο εκφράστηκε, την ώρα που, όπως ανέφερε, ανέχεται άλλους υποψηφίους «να μιλούν με χυδαίο τρόπο δημόσια».

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος αναφέρθηκε και στη συμμετοχή του σε κλειστή ομάδα στήριξης του Τυχικού, λέγοντας ότι αυτή ενόχλησε τον κ. Χρίστου, ενώ, όπως υποστήριξε, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ υπήρξε θρονικός επίτροπος της Μητρόπολης Ταμασού και άλλα στελέχη «ανήκουν ελεύθερα όπου θέλουν».

Σύμφωνα με τον κ. Σάββα, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ είπε ψέματα ότι τον στηρίζει έμμισθος άλλου κόμματος. Πρόσθεσε ότι, όταν όλα αυτά αποδείχθηκαν «προσωπικά αυτογκόλ» του κ. Χρίστου, το κόμμα, όπως ανέφερε, κατέφυγε στη «λάσπη» για να φανατίσει κόσμο εναντίον του.

Ο ίδιος έκανε λόγο για αναφορές που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, το ότι τα παιδιά του είναι αβάπτιστα, ότι χρηματίστηκε, καθώς και για ισχυρισμούς περί «εμμονών» και περί διαρροής πληροφοριών της Annie με σκοπό να πληγεί συνυποψήφιός του.

«Επειδή όλες οι ανακρίβειες, τα μισόλογα και οι συκοφαντίες που είπες έχουν στόχο να με δυσφημίσουν, είμαι υπόχρεος να δώσω μέσα στις επόμενες ημέρες τις ανάλογες απαντήσεις», ανέφερε ο Κυριάκος Σάββα.