Το τραγούδι «Bangaranga», με το οποίο η Dara εκπροσώπησε τη Βουλγαρία στη φετινή Eurovision και κατέκτησε την πρώτη θέση, δημιουργήθηκε από μια διεθνή ομάδα συνθετών και παραγωγών.

Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Έλληνας συνθέτης, στιχουργός και μουσικός παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος, με πολυετή διαδρομή – και στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού, όπου μάλιστα έχει συνεισφέρει και σε ελληνικές συμμετοχές, παλαιότερα: «This Is Our Night» του Σάκη Ρουβά, που το 2009 είχε φέρει τη χώρα μας στην 7η θέση, «This Is Love» (Demy, 2017, 19η θέση) και «Last Dance» (Stefania, 2021, 10η θέση).

Άλλες χώρες με τις οποίες έχει συνεργαστεί ο βετεράνος πλέον της Eurovision είναι οι Ουκρανία, Ρωσία, Μολδαβία αλλά και Κύπρος. Έχει επίσης συνεργαστεί με καλλιτέχνες της ελληνικής ποπ, όπως οι Αντώνης Ρέμος, Δέσποινα Βανδή, Άννα Βίσση, Έλενα Παπαρίζου και Μιχάλης Χατζηγιάννης, υπογράφοντας σε πολλές περιπτώσεις πλατινένιους και χρυσούς δίσκους.

Η μουσική του όμως έχει ντύσει και ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, με πλέον χαρακτηριστική ίσως τη «Λούφα και παραλλαγή» του Νίκου Περάκη.

Στα φωνητικά του «Bangaranga» συμμετείχε και η Βικτώρια Χαλκίτη, Ελληνίδα τραγουδίστρια, καθηγήτρια φωνητικής και μεταγλωττίστρια.

«Η Dara είναι μεγάλη σταρ, ιδιαίτερο κορίτσι, πλάσμα, μεταμορφώνεται στη σκηνή, την αγαπάει η κάμερα, τραγουδάει καλά, χορεύει καλά» είχε πει ο συνθέτης σε τηλεοπτική δήλωσή του λίγο πριν από τον τελικό του διαγωνισμού. «Έχουμε πάρα πολύ ενθουσιασμό και να ξέρετε ότι η Dara είναι πολύ φίλη και με τον Ακύλα και με την Αντιγόνη [τη συμμετοχή της Κύπρου]» είχε προσθέσει η Βικτώρια Χαλκίτη.

