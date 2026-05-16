Την αποχώρησή του από τη θέση του κοινοβουλευτικού συνεργάτη της Ειρήνης Χαραλαμπίδου ανακοίνωσε ο Ανδρέας Χαραλάμπους, εξαπολύοντας αιχμές προς το Άλμα.

Σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «αυτό που μου λείπει είναι η συνέπεια. Υπό συνθήκες, το ΑΛΜΑ μέσω των δηλώσεων Οδυσσέα Μιχαηλίδη ιδεολογικά φτάνει να φαντάζει μέχρι και μετέωρο».

Αυτούσια η ανάρτηση

Πριν τρεις μήνες εχτύπησε το τηλέφωνο μου και άκουσα μιαν απροσδόκητη πρόταση. Η δημοφιλέστερη βουλευτής της τελευταίας δεκαετίας ήθελε να γίνω ο κοινοβουλευτικός της συνεργάτης. Με μια δεκαπενταετή πορεία στα έδρανα της Βουλής με ασταμάτητη παραγωγική πορεία στην ομάδα του ΑΚΕΛ και με το δημοσιογραφικό έργο που επιτελέσει με “Το Συζητάμε”, θεώρησα ότι θα ήταν υπεροψία να αμφισβητήσω πόσο τιμητική ήταν τζείνη η πρόταση.

Γνωρίζοντας την για πρώτη φορά προσωπικά μερικά 24ωρα μετά, επιβεβαίωσε τις σκέψεις μου, με κάλυψε ιδεολογικά σε πρώτο επίπεδο και με ενθουσίασε και ως άνθρωπος εκτός από πολιτικός.

Στους τρεις μήνες συνύπαρξης μας έμαθε μου πολλά, όπως ήταν αναμενόμενο. Με βοήθησε να ενταχτώ κ να προσαρμοστώ από την πρώτη μέρα. Ήδη εντός μιας εβδομάδας έφκαλλα τη δουλειά μιας μικρής κοινοβουλευτικής ομάδας σε μια πιεστική περίοδο και ήμουν ενθουσιασμένος! Εστάθηκε πραγματική ΚΥΡΙΑ από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία!

Δεν μπορώ να την ευχαριστήσω, ούτε να της απολογηθώ αρκετά που ΛΥΏ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΑΣ..

Όσο κι αν ακόμα κάποιοι το αμφισβητούν, ακόμα δεν ήταν δεδομένο τότε ότι θα συνεργαζόταν με το ΑΛΜΑ, ούτε με ποιον τρόπο θα το έπραττε αν κατέληγε εκεί. Επέλεξα να πιστέψω όταν έγινε, ότι σε κάθε περίπτωση, θα ήμουν ο συνεργάτης της Ειρήνης και η όποια κατάσταση στο ΑΛΜΑ δεν θα με επηρέαζε, εφόσον δεν θα επηρέαζε ούτε την Ειρήνη. Φρόντισα εννοείται πρώτα απ’ όλα να διαβάσω τις αναρτημένες προγραμματικές θέσεις του κόμματος καθώς και τις τοποθετήσεις του στα ΜΚΔ. Μιλούσαν για ΔΔΟ, σοσιαλιστικές κοινωνικές προσεγγίσεις, για θεσμική εξυγίανση, ολοκλήρωση, λογοδοσία, έλεγχο και ισορροπίες, για γενοκτονία στην Παλαιστίνη κ.α.

Η συνεργασία με την προοδευτική, δημοκρατική και κοινωνικά ευαίσθητη πλευρά του κοινοβουλίου φαινόταν και ακόμα φαίνεται δεδομένη.

Αυτό που μου λείπει είναι η συνέπεια. Υπό συνθήκες, το ΑΛΜΑ μέσω των δηλώσεων ΟΜ ιδεολογικά φτάνει να φαντάζει μέχρι και μετέωρο. Εν θα επεκταθώ περαιτέρω σε τούτο. Εξελικτικά είδα τον εαυτό μου να αποστασιοποιείται κάθε μέρα και περισσότερο.

Ποτέ στη ζωή μου δεν εφοήθηκα να πιάσω ρίσκα, πάντα όμως με γνώμονα όχι το προσωπικό, αλλά το κοινωνικό συμφέρον. Παράλληλα ποτέ δεν έβαλα τίποτε πάνω από την ιδεολογία κ τις αρχές μου, εξού κ επιλέγω σήμερα, να αποστασιοποιηθώ μιαν κ καλή.

Υ.Γ.: Ευχαριστώ όσ@ με κρίνατε καλόπιστα. Ευχαριστώ παραπάνω όσ@ με αγκαλιάσετε τζ είπατε μου ότι ξέρετε ποιος είμαι.