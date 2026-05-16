Ο Έντερ Μιλιτάο έσπασε τη σιωπή του. Ο αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης δημοσίευσε ανακοίνωση στην οποία διαψεύδει κατηγορηματικά όλες τις πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ως απάντηση σε ρεπορτάζ που δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Λέο Ντίας.

Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, οι Βινίσιους και Μιλιτάο φέρονται να προσέλαβαν συνοδούς πολυτελείας από την Πιρατσικάμπα για να ταξιδέψουν στη Μαδρίτη. Ο εκπρόσωπος του Βινίσιους είχε ήδη τοποθετηθεί, υποστηρίζοντας ότι οι γυναίκες ταξίδεψαν με φίλους των δύο παικτών και πλήρωσαν μόνες τους τα έξοδά τους. Το όνομα του Μιλιτάο, ωστόσο, συνέχισε να συνδέεται με την υπόθεση.

Eder Militão on IG:



“In light of recent speculations and accusations spread online about my name, l want to clarify that all information attributed to me is false and does not contain any proof.



At this moment, I am fully committed to my recovery from the injury that…

Η είδηση πήρε μεγαλύτερη έκταση στη Βραζιλία, μετά το γεγονός ότι την ίδια Παρασκευή (15/05) η Βιρτζίνια Φονσέκα, σύντροφος του επιθετικού της Ρεάλ μέχρι σήμερα, ανακοίνωσε μέσω Instagram το τέλος της σχέσης της με τον Βινίσιους.

«Όταν κάτι παύει να έχει νόημα, προτιμώ να έχω την ωριμότητα να βάλω τέλος σε μια σχέση με αγάπη, αντί να μένω απλώς για να μείνω», έγραψε η influencer, η οποία το προηγούμενο βράδυ είχε βρεθεί στο Μπερναμπέου για να παρακολουθήσει τη νίκη της Ρεάλ απέναντι στην Οβιέδο.

Από την πλευρά του, ο Μιλιτάο δήλωσε πως «όλες οι πληροφορίες που μου αποδίδονται είναι ψευδείς και δεν έχουν καμία απόδειξη», τονίζοντας το προσωπικό βάρος που του έχει προκαλέσει η υπόθεση, ειδικά λόγω της κατάστασής του, καθώς αναρρώνει από ρήξη στον τένοντα του δικέφαλου μηριαίου που τον άφησε εκτός Μουντιάλ με τη Βραζιλία, ενώ η σύζυγός του Τάινα είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί.

🗣💬 "Cette situation me fait peur"



⚡🇪🇸 Escorts, rupture sentimentale pour Vinicius et démenti de Militao… Nouvelle polémique improbable au Real Madridhttps://t.co/C7J046kLMx pic.twitter.com/HLv99QjafT May 16, 2026

Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Μιλιτάο:

«Με φόντο τις πρόσφατες εικασίες και κατηγορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο σχετικά με το όνομά μου, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλες οι πληροφορίες που μου αποδίδονται είναι ψευδείς και δεν έχουν καμία απόδειξη.

Αυτή τη στιγμή είμαι απόλυτα αφοσιωμένος στην αποκατάστασή μου από τον τραυματισμό που με άφησε εκτός Μουντιάλ 2026, καθώς και στην οικογένειά μου, ιδιαίτερα στη σύζυγό μου, η οποία είναι έγκυος.

Ομολογώ ότι φοβάμαι με όλη αυτή την κατάσταση. Έχω φτάσει στο σημείο να μην βγαίνω σχεδόν καθόλου από το σπίτι όταν η σύζυγός μου δεν είναι παρούσα, ακριβώς λόγω του αντίκτυπου και της έκτασης που έχουν πάρει αυτές οι αβάσιμες κατηγορίες.

Επαναλαμβάνω ότι, εάν υπάρχει οποιαδήποτε συγκεκριμένη κατηγορία στην οποία αναφέρεται το όνομά μου, θα πρέπει να παρουσιαστούν πραγματικά στοιχεία και όχι απλές υποθέσεις, βιαστικά συμπεράσματα ή αφηγήσεις που δημιουργούνται στο διαδίκτυο. Η ανεύθυνη διάδοση ψευδών κατηγοριών δεν βλάπτει μόνο την εικόνα μου, αλλά και την οικογένειά μου, η οποία επηρεάζεται άμεσα από αυτή την άδικη έκθεση.

Ζητώ σεβασμό, υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση σε αυτή τη πολύ ευαίσθητη στιγμή».

