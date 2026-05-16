Κατά 7% αυξάνεται κάθε χρόνο η ζήτηση λατομικών υλικών στην Κύπρο, κάτι το οποίο αποδίδεται στην ανάπτυξη του κατασκευαστικού τομέα τα τελευταία πέντε χρόνια. Ειδικά στη λατομική ζώνη Πυργών, από την οποία εξυπηρετείται σημαντικό μέρος των σχετικών αναγκών των επαρχιών Λάρνακας και Λευκωσίας, οι ποσότητες προκαλούν δέος.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο υπουργός Μεταφορών κ. Αλέξης Βαφεάδης απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα του βουλευτή Λάρνακας κ. Ανδρεά Πασιουρτίδη, οι ετήσιες πωλήσεις του λατομείου παρουσιάζουν αυξητική τάση, φθάνοντας περίπου τους 1,3 εκατ. τόνους, το 2024 και 1,4 εκατ. τόνους, το 2025.

Όπως εξηγεί ο υπουργός, η παραγωγή αυτή είναι η μεγαλύτερη, σε σχέση με τα υπόλοιπα λατομεία της Κύπρου.

Απαντώντας στα ερωτήματα του κ. Πασιουρτίδη και τις ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, ο υπουργός αναφέρει και τα ακόλουθα:

-Στην περιοχή της κοινότητας Πυργών, της Επαρχίας Λάρνακας, υφίστανται δύο λατομικές ζώνες διαβασικών πετρωμάτων. Το υπό αναφορά λατομείο ανήκει στην εταιρεία ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ Λτδ, το οποίο δραστηριοποιείται στην περιοχή από το 1960 και βρίσκεται εντός της μίας εκ των δύο καθορισμένων λατομικών ζωνών.

-Το λατομείο αυτό συνέβαλε καθοριστικά στην κάλυψη των αναγκών της χώρας σε αδρανή υλικά, υποστηρίζοντας έτσι την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδίως κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν το 1974, αφού αυτό ήταν το μοναδικό ενεργό λατομείο στις ελεύθερες περιοχές, μετά την τουρκική εισβολή του 1974.

-Το τελευταίο διάστημα, η εταιρεία ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ Λτδ έχει διενεργήσει γεωλογική επισκόπηση στην ευρύτερη περιοχή και από τα αποτελέσματα της οποίας προκύπτει, ότι βορειοδυτικά του υφιστάμενου προνομίου λατομείου, υπάρχουν αξιόλογα αποθέματα υψηλής ποιότητας κατάλληλου διαβασικού πετρώματος.

-Στην συγκεκριμένη περίπτωση, λόγω της στρατηγικής θέσης του λατομείου και των πολύ μεγάλων ποσοτήτων υλικών, που διατίθενται από αυτό, εκτιμάται, πως στην περίπτωση οριστικού κλεισίματός του θα υπάρξει πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα της οικοδομικής και κατασκευαστικής βιομηχανίας. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι δεν θα είναι εφικτή η κάλυψη των 1,4 εκ. τόνων υλικών, που παράγονται και πωλούνται σήμερα από το συγκεκριμένο λατομείο, από τα υπόλοιπα λατομεία της περιοχής. Η μεταφορά λατομικών υλικών, από άλλες πιο μακρινές περιοχές, για την ικανοποίηση των αναγκών που θα προκύψουν, κρίνεται περιβαλλοντικά και οικονομικά απαγορευτική. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση μη επέκτασης, ενδέχεται να προκύψει ανάγκη για άμεση δημιουργία νέας λατομικής ζώνης, στην Επαρχία Λάρνακας, με συνακόλουθες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

-Σχετική μελέτη στην οποία πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις και στο εν λόγω λατομείο, κατέδειξε, ότι οι συγκεντρώσεις ΡΜ10, σε περιοχές πλησίον λατομείων, παραμένουν εντός των θεσμοθετημένων ορίων και δεν τεκμηριώνεται σημαντική επιβάρυνση, που να αποδίδεται αποκλειστικά στη λατομική δραστηριότητα. Λαμβάνοντας υπόψη την πολύχρονη καθημερινή δραστηριότητα των 65 συναπτών ετών στην περιοχή, δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε καταγεγραμμένες σημαντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του λατομείου τόσο στο περιβάλλον όσο και στις γειτονικές κοινότητες.