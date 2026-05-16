Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα, Σάββατο 16 Μαΐου 2026 και ώρα 14:15, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, στην τοποθεσία «Παλαιοεκκλησιά» της κοινότητας Πολιτικού, της επαρχίας Λευκωσίας.

Λόγω της άμεσης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 14:27, αφού έκαψε έκταση ενός (1) δεκαρίου με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν 18 άτομα του Τμήματος Δασών με 5 πυροσβεστικά οχήματα.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από τη χρήση ηλεκτρικού εργαλείου (σμυρίλιου).