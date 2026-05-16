Στο Κυπριακό «εμείς δεν παίζουμε παιχνίδια, δεν επενδύουμε σε ψεύτικες ελπίδες, δεν χαϊδεύουμε αυτιά», δήλωσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, μιλώντας το πρωί στην τελική προεκλογική συγκέντρωση της νεολαίας του ΔΗΣΥ, στη Λευκωσία, σημειώνοντας παράλληλα ότι μόλις μια βδομάδα πριν τις κάλπες, και «ακόμη δεν έχουμε ακούσει θέσεις για καίρια πολιτικά ζητήματα από όλους αυτούς που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών».

«Έχουμε θέσεις, είχαμε και έχουμε καθοριστική παρέμβαση. Ναι, θέλουμε λύση που να διασφαλίζει το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού. Μια λύση χωρίς κατοχικά στρατεύματα, χωρίς εγγυήσεις και χωρίς επεμβατικά δικαιώματα. Γιατί πραγματικός πατριωτισμός σημαίνει να αγωνίζεσαι για μια ελεύθερη και ασφαλή πατρίδα. Να ενισχύεις τον λόγο και την υπόσταση της πατρίδας σου στο εξωτερικό. Όχι να μοιράζεις ανέξοδα συνθήματα, να εμπορεύεσαι τον φόβο και την αγανάκτηση, να επενδύεις στον διχασμό υπηρετώντας το αφήγημα της Άγκυρας», πρόσθεσε.

«Σήμερα δυστυχώς η μάχη δεν είναι επί πολιτικών. Είναι μάχη αξιών. Είναι αν θα επικρατήσει το χάος ή ο ορθολογισμός. Από τη μια βρίσκεται η νηφαλιότητα, ο διάλογος, η σοβαρότητα, η υπευθυνότητα», σημείωσε. Από την άλλη, πρόσθεσε, «τι βλέπουμε; Τοξικότητα, κραυγές, fake news, διχασμό, ατεκμηρίωτες καταγγελίες». «Κάποιοι προσπαθούν να μετατρέψουν την πολιτική σε θέαμα. Να μετατρέψουν τη νέα Βουλή σε reality show , σε αρένα εντυπώσεων. Να πείσουν ότι όλα λύνονται με μια ανάρτηση, ένα σύνθημα, μια εικόνα. Αλλά δεν είναι τέτοια η πολιτική και σίγουρα δεν είναι TikTok. Η πολιτική για μας είναι ευθύνη. Είναι αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή μας. Και όταν μιλάμε για το μέλλον της πατρίδας μας, δεν χωρούν επικίνδυνοι ερασιτεχνισμοί», συμπλήρωσε.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε ότι έχουν το πιο δυνατό ψηφοδέλτιο, προσθέτοντας ότι έχουν επιλέξει αυτούς και αυτές που μπορούν να διαχειριστούν κρίσεις και να δώσουν λύσεις, και στο ΔΗΣΥ είναι περήφανοι για τους υποψήφιους τους.

Κάλεσε, παράλληλα, τους νέους και τις νέες του ΔΗΣΥ να βγουν μπροστά, στην πρώτη γραμμή της μάχης, μαζί όλοι να εξηγήσουν γιατί αυτές οι εκλογές είναι τόσο κρίσιμες, γιατί δεν κρίνεται μόνο ποιος θα πάρει περισσότερες έδρες.

«Κρίνεται ποια κατεύθυνση θα πάρει η χώρα. Θα πάμε μπροστά με σταθερότητα και μεταρρυθμίσεις; Ή θα γυρίσουμε πίσω στην τοξικότητα, στον θυμό και στην αποσταθεροποίηση; Στις αποκοπές και στις φορολογίες, στην εσωστρέφεια και την απομόνωση; Θα δώσουμε ευκαιρίες στους νέους ή θα αφήσουμε μια ολόκληρη γενιά χωρίς προοπτική; Εμείς επιλέγουμε το μέλλον», είπε η κ. Δημητρίου.

Επιλέγουμε την αισιοδοξία. Επιλέγουμε τη δημιουργία. Γιατί πιστεύουμε στην Κύπρο μας, στους ανθρώπους της, στη νέα γενιά», ανέφερε. Όπως είπε, «ξέρουμε ότι η νέα γενιά του Δημοκρατικού Συναγερμού μπορεί να γίνει η μεγάλη δύναμη ανανέωσης και προόδου της πατρίδας μας».

«Ακούμε πολλά τον τελευταίο καιρό. Ότι ο κόσμος του ΔΗΣΥ κουράστηκε, ότι το κόμμα μας γερνάει, ότι οι νέοι απομακρύνθηκαν από την πολιτική, ότι χάθηκε το πάθος, η πίστη, η δύναμη της Παράταξής μας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να τους διαψεύσουμε όλους αυτούς που επιθυμούν την καθήλωση μας και που δημιουργούν σκόπιμα κλίμα», είπε η κ. Δημητρίου και πρόσθεσε ότι προχωρούν όλοι μαζί δυνατά για να κερδίσουν, να δώσουν την μάχη για ένα ισχυρό πρωταγωνιστή ΔΗΣΥ.

Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ, Δήμος Γεωργιάδης, ο Πρόεδρος Ε.Ε. ΦΠΚ Πρωτοπορία, Χρίστος Φωτίου, και η Πρόεδρος της ΜΑΚΙ, Σήλια Πιερή, σε ομιλίες τους κάλεσαν τους νέους να πάνε ψηφίσουν και έδωσαν τον παλμό και το έναυσμα «για μια μεγάλη νίκη που θα κρατήσει το ΔΗΣΥ στην πρώτη και πρωταγωνιστική θέση στην επόμενη Βουλή».

ΚΥΠΕ