Tο περιβάλλον μέσα στο οποίο πρέπει να λειτουργήσει η Τράπεζα Κύπρου μέσω των γεωπολιτικών εξελίξεων περιέγραψαν στις ομιλίες τους στη γενική συνέλευση των μετόχων ο πρόεδρος του συγκροτήματος Τάκης Αράπογλου και ο διευθύνων σύμβουλος Πανίκος Νικολάου.

Ανέδειξαν επίσης το γεγονός ότι η Κύπρος, όπως και πολλές άλλες χώρες, αντιμετωπίζει κινδύνους που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αλλά είναι καλά τοποθετημένη για να αντέξει αυτές τις προκλήσεις χάρη στην ανθεκτική και ανοιχτή οικονομία της, η οποία διαχρονικά καταγράφει υψηλότερη ανάπτυξη από την Ευρωζώνη,

«Συγκρούσεις σε διάφορες περιοχές, αυξημένος στρατηγικός ανταγωνισμός μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, καθώς και συνεχώς μεταβαλλόμενα κανονιστικά και αμυντικά πλαίσια αναδιαμορφώνουν το παγκόσμιο τοπίο, επηρεάζοντας σοβαρά τις συμμαχίες και, πιο σημαντικά, την ενέργεια, τις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων και την παγκόσμια τάξη. Αυτές οι δυναμικές επηρεάζουν επίσης τις ροές κεφαλαίων, το επενδυτικό κλίμα και τις συνθήκες λειτουργίας των τραπεζών παγκοσμίως. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η σταθερότητα, η πειθαρχία στη διαχείριση κινδύνου και η μακροπρόθεσμη σκέψη είναι απαραίτητες», σημείωσε ο κ. Αράπογλου.

Ο πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου ανέφερε στην ομιλία του ότι οι εξελίξεις μπορεί να οδηγήσουν σε χαμηλότερες επιδόσεις στον τουρισμό και αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις, κυρίως μέσω των υψηλότερων τιμών ενέργειας, με τον συνολικό αντίκτυπο να εξαρτάται από τη διάρκεια της σύγκρουσης.

«Η Κύπρος είναι καλά τοποθετημένη για να αντέξει αυτές τις προκλήσεις χάρη στην ανθεκτική και ανοιχτή οικονομία της, η οποία διαχρονικά καταγράφει υψηλότερη ανάπτυξη από την Ευρωζώνη, και στις ισχυρές δημοσιονομικές της αποδόσεις. Αυτή η ισχυρή βάση επιτρέπει στη χώρα να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε εξωτερικούς κραδασμούς και να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε περιόδους παγκόσμιας αβεβαιότητας» υπέδειξε στους μετόχους.

Έδωσε το μήνυμα στους μετόχους ότι οι ισχυρές θέσεις κεφαλαίου και ρευστότητας μας παρέχουν ένα στέρεο θεμέλιο για να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές προκλήσεις και να υλοποιήσουμε το στρατηγικό μας σχέδιο.

Ο κ. Νικολάου αναφέρθηκε εκτενώς και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι η σύγκρουση στην περιοχή αυξάνει τη διεθνή αβεβαιότητα και δημιουργεί κινδύνους για την ευρωπαϊκή και την κυπριακή οικονομία, κυρίως μέσω ενδεχόμενης επιβράδυνσης του τουρισμού και υψηλότερων τιμών ενέργειας.

Μιλώντας στους μετόχους ανέφερε ότι κατά την εκδήλωση ενημέρωσης επενδυτών τον Μάρτιο 2026, στην Αθήνα ανακοινώθηκαν οι στρατηγικές προτεραιότητες και το επιχειρηματικό πλάνο για τα επόμενα τρία χρόνια. «Το επιχειρηματικό μας πλάνο που παρουσιάσαμε, είχε καταρτιστεί πριν από τα γεγονότα στο Ιράν. Στο βαθμό που το οικονομικό περιβάλλον που λειτουργούμε, αλλάζει, το επιχειρηματικό μας πλάνο θα προσαρμόζεται αναλόγως».

Όπως είπε στην ομιλία του, ο αντίκτυπος στην κυπριακή οικονομία παραμένει αβέβαιος και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια της κρίσης. Παρόλα αυτά, σημείωσε ότι η Κύπρος έχει αποδείξει διαχρονικά την ανθεκτικότητά της απέναντι σε εξωτερικούς κραδασμούς, αναφέροντας ως παραδείγματα την πανδημία, τον πόλεμο στην Ουκρανία και προηγούμενες περιόδους αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Υπογράμμισε ότι η ισχυρή δημοσιονομική θέση της κυπριακής κυβέρνησης « της επιτρέπει να αναλάβει αποφασιστική δράση για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων».

Σήμερα, ανέφερε ο κ. Νικολάου, η τράπεζα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, έχει ηγετική θέση στον χρηματοοικονομικό τομέα στην Κύπρο, ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες της και ηγείται στον τομέα της ψηφιακής τραπεζικής.

Επιπλέον, δραστηριοποιείται σε μια οικονομία που έχει επιδείξει στο παρελθόν ανθεκτικότητα στους εξωτερικούς κλυδωνισμούς και παρουσιάζει σταθερά καλύτερες επιδόσεις από την Ευρωζώνη. Επεσήμανε, δε, ότι στην καρδιά των τραπεζικών εργασιών βρίσκονται οι πελάτες και «όπως αποδείξαμε το 2025 με χαρακτηριστικό παράδειγμα την έναρξη προσφοράς του πρώτου ψηφιακού στεγαστικού δανείου (digital housing loan) στην Κύπρο, συνεχίζουμε την καινοτομία και την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πελατών μας και να τους εξασφαλίζουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία».