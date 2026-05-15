Τελέστηκαν τα εγκαίνια του Κέντρου Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.) στο Ταχυδρομικό Γραφείο Αθηένου, από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Αλέξη Βαφεάδη.

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εσωτερικών, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο Αναπληρωτής Διευθυντής των Κυπριακών Ταχυδρομείων, εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής του Δήμου Αθηένου, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών αρχών των γύρω περιοχών και πολίτες της ευρύτερης περιοχής.

Η λειτουργία του ΚΕ.ΠΟ. Αθηένου ενισχύει την πρόσβαση των πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες, προσφέροντας δυνατότητα εξυπηρέτησης κοντά στον τόπο διαμονής και εργασίας τους, τόσο για τους κατοίκους του ημικατεχόμενου Δήμου Αθηένου όσο και της ευρύτερης περιοχής.

Μέσω του ΚΕ.ΠΟ. παρέχεται ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προς τους πολίτες.

του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

του Υπουργείου Υγείας

του Υπουργείου Οικονομικών

του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας

του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας,

καθώς και άλλων Τμημάτων του κρατικού τομέα.

Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Κυβέρνησης για αποκέντρωση υπηρεσιών, αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη και αξιοποίηση δημόσιων χώρων με σύγχρονο και λειτουργικό χαρακτήρα.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι το ΚΕ.ΠΟ. στεγάζεται στην αναπαλαιωμένη Δημοτική Αγορά Αθηένου, η οποία επίσης εγκαινιάζεται σήμερα, έναν χώρο με ιστορική και κοινωνική σημασία για την περιοχή, ο οποίος αποκτά νέα λειτουργία και επανασυνδέεται με την καθημερινότητα των πολιτών.

Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Αλέξης Βαφεάδης ανέφερε: «Στόχος μας είναι οι πολίτες να μπορούν να εξυπηρετούνται στον τόπο τους, με ταχύτητα, αξιοπιστία και σύγχρονες υπηρεσίες. Η λειτουργία του ΚΕ.ΠΟ. Αθηένου ενισχύει ουσιαστικά την καθημερινότητα της περιοχής και αξιοποιεί έναν χώρο με ιδιαίτερη ιστορία και ταυτότητα».

Σημειώνεται ότι το ΚΕ.ΠΟ. Αθηένου λειτουργεί από τις 4 Μαρτίου 2026 και στελεχώνεται από εκπαιδευμένο προσωπικό για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών προς το κοινό.