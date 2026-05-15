Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναλαμβάνει πρωτοβουλία συντονισμού με τους Δήμους της Επαρχίας Λεμεσού, με στόχο την προώθηση έργων και παρεμβάσεων προτεραιότητας για αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Αλέξης Βαφεάδης απέστειλε πρόσκληση για συνάντηση εργασίας προς τους Δημάρχους Λεμεσού, Κουρίου, Πολεμιδιών και Αμαθούντος, καθώς και προς τους Κοινοτάρχες Παρεκκλησιάς και Πύργου, οι οποίες αποτελούν επηρεαζόμενες Κοινότητες της ευρύτερης περιοχής Λεμεσού.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού.

Κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν εισηγήσεις, ανάγκες και έργα που μπορούν να προωθηθούν άμεσα ή μεσοπρόθεσμα για βελτίωση της κινητικότητας και της καθημερινής διακίνησης των πολιτών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου για αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προκλήσεων στις αστικές περιοχές, μέσα από συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου προτεραιοποίησης έργων και πρακτικών παρεμβάσεων που θα συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση του οδικού δικτύου, στη μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών και στην ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών και της βιώσιμης κινητικότητας.