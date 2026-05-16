Την αυθεντικότητα της φωτογραφίας του “γίγαντα” Ελληνοκυπρίου αιχμαλώτου του 1974 με τα δεμένα μάτια επιβεβαίωσε ο Τούρκος δημοσιογράφος Σελίμ Εσέν στο Κυπριακό Δίκτυο Διερευνητικής Δημοσιογραφίας (CIRen) ο οποίος εργαζόταν την περίοδο εκείνη ως ανταποκριτής της Τουρκικής Ραδιοτηλεοπτικής Εταιρείας (TRT) στην Κύπρο.

Μάλιστα, ο Τούρκος δημοσιογράφος έχει στην κατοχή του την πρωτότυπη έκδοση της φωτογραφίας με τον Ε/κ αιχμάλωτο, η οποία τις τελευταίες εβδομάδες κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σχόλια και συζητήσεις αναφορικά με την τύχη χιλιάδων αγνοουμένων του πολέμου, αλλά και σκεπτικισμό ως προς την αυθεντικότητά της.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη έκδοση της φωτογραφίας κοινοποιήθηκε στις 4 Μαΐου από τον ερευνητή Οδυσσέα Χρίστου, ο οποίος είναι διαχειριστής της ομάδας «1974 Eyewitness Accounts and Evidence» στο Facebook.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, το CIReN επικοινώνησε με τον Τούρκο δημοσιογράφο Σελίμ Εσέν.

Ο πρώην δημοσιογράφος της TRT, ο οποίος σήμερα είναι 83 ετών, δήλωσε στο CIReN ότι «το [άτομο] στα δεξιά με τα πολιτικά ρούχα είμαι εγώ».

«Ο άμαχος που βρίσκεται δίπλα στον άνθρωπο με δεμένα μάτια στα αριστερά, από ό,τι θυμάμαι, είναι μέλος της TMT. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στη Μιά Μίλια στις 14 Αυγούστου 1974, την ημέρα που ξεκίνησε η δεύτερη επιχείρηση, από τον φίλο μου τον κάμεραμαν Βεντάτ Γκουρέζ ή τον Σονάτ Κονόρ, που ήρθαν μαζί μου στην Κύπρο. Ήμουν δημοσιογράφος για το Κέντρο Ειδήσεων της TRT», πρόσθεσε ο Εσέν.