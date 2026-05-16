Αυξάνονται οι εκτιμήσεις στη Δύση ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ενδέχεται να πλησιάζει σε ένα de facto τέλος του, καθώς αναλυτές και ειδικοί ασφαλείας βλέπουν σταδιακή μεταβολή των γεωπολιτικών και οικονομικών ισορροπιών.

Μιλώντας στη Deutsche Welle στο περιθώριο του Φόρουμ Ασφαλείας του Κιέβου αξιωματούχοι και αναλυτές συνδέουν τις πιθανές εξελίξεις όχι μόνο με την κατάσταση στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία, αλλά και με τις πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και ιδιαίτερα με τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Λόγω της συνεχιζόμενης στασιμότητας στα μέτωπα του πολέμου ειδικοί εικάζουν εδώ και εβδομάδες ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να προχωρήσει σε νέα επιστράτευση -όπως έκανε το φθινόπωρο του 2022. Παρόμοιες είναι οι εκτιμήσεις και Ουκρανών στρατιωτικών αξιωματούχων, τους οποίους επικαλέστηκε πρόσφατα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ωστόσο, η Έβελιν Φάρκας, επικεφαλής του Ινστιτούτου Μακέιν στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, δεν πιστεύει σε μια επιστράτευση ευρείας κλίμακας στη Ρωσία παραπέμποντας σε προβλήματα της ρωσικής οικονομίας, τα οποία κατά την άποψή της, θα αποτρέψουν τον Πούτιν από μια τέτοια απόφαση.

Παρά τις εντάσεις στον Περσικό Κόλπο, ο Κουρτ Φόλκερ βλέπει την Ουκρανία σε πλεονεκτική θέση. Ο πρώην Ειδικός Εντεταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία πιστεύει ότι η θέση της σήμερα είναι ισχυρότερη από ό,τι παλαιότερα. Κατά την άποψή του, το Κίεβο έχει περιορίσει σημαντικά την εξάρτησή του από τα δυτικά όπλα, καλύπτοντας χωρίς ξένη βοήθεια το 60-70% των αναγκών του. Θεωρεί μάλιστα ότι η Ουκρανία είναι σε θέση να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Ρωσίας ακόμα κι αν οι ΗΠΑ σταματήσουν τις παραδόσεις όπλων μέσω των Ευρωπαίων στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η Ουκρανία θα αντέξει τις πιέσεις Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πρόσφατα ότι αναμένει μέχρι το φθινόπωρο αυξανόμενη πίεση από την αμερικανική κυβέρνηση. Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει η Ουκρανία να αποδεχτεί τους ρωσικούς όρους για κατάπαυση του πυρός και ιδίως την αποχώρηση ουκρανικών στρατευμάτων από το ελεγχόμενο από το Κίεβο τμήμα του Ντονμπάς. Η Έβελιν Φάρκας είναι πεπεισμένη ότι η Ουκρανία μπορεί να αντέξει με επιτυχία αυτή την πίεση.

Η Έβελιν Φάρκας τοποθετεί τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν πριν το καλοκαίρι εκτιμώντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν και ότι οι ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο Τραμπ, θα μπορούσαν στη συνέχεια να επιδιώξουν αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα. Ακόμα και με αυτό το σενάριο, ωστόσο, δεν αναμένει αύξηση των πιέσεων στο Κίεβο. Αντίθετα, σημειώνει, αυτό θα μπορούσε να αποδυναμώσει περαιτέρω τη Ρωσία ως ιστορικό σύμμαχο της Αβάνας.

Τόσο η Έβελιν Φάρκας όσο και ο Κουρτ Φόλκερ θεωρούν ότι οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ θα είναι σημείο καμπής. Εκτιμούν ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα αποδυναμώσει τόσο τον πρόεδρο Τραμπ, όσο και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. «Ένα αρνητικό αποτέλεσμα για τον Τραμπ είναι αρκετό για να ασκηθεί πίεση στην αμερικανική κυβέρνηση να συνεχίσει τη στήριξη της Ουκρανίας και του ΝΑΤΟ», υπογραμμίζει η Έβελιν Φάρκας.

Έρχεται το σημείο καμπής

Ο πόλεμος είναι «δύσκολο» να τελειώσει στο πεδίο της μάχης, δηλώνει ο Ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, ο ρωσικός στρατός παραμένει «ισχυρός» παρά τις μεγάλες απώλειες. Ωστόσο, η οικονομική κατάσταση θα μπορούσε να είναι ένας από τους λόγους που θα οδηγήσουν ενδεχομένως τη Μόσχα σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Η κατάσταση της ρωσικής οικονομίας και οι τεράστιες απώλειες στο μέτωπο θα μπορούσαν να αναγκάσουν το Κρεμλίνο να τερματίσει τις εχθροπραξίες. «Η κατάσταση στη Ρωσία έχει επιδεινωθεί σημαντικά και συνεχίζει να επιδεινώνεται», τονίζει ο Κουρτ Φόλκερ, προβλέποντας ότι ο χρόνος περνά εις βάρος του προέδρου Πούτιν.

Οι ειδικοί διαφωνούν πάντως για τον χρονικό ορίζοντα ενός σημείου καμπής. Ο Κουρτ Φόλκερ το τοποθετεί μέσα στο τρέχων έτος δίνοντας πιθανότητα «πάνω από 50%». Η Έβελιν Φάρκας, από την άλλη πλευρά, πιστεύει ότι το 2027 θα είναι η χρονιά κατά την οποία «οι Ουκρανοί θα αναδειχθούν νικητές» αυτής της αναμέτρησης.

