Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (16/5), όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής ένα εμπορικό τρένο συγκρούστηκε με ένα αστικό λεωφορείο σε πολυσύχναστη διασταύρωση στο κέντρο της Μπανγκόκ με αποτέλεσμα τουλάχιστον 8 άτομα να χάσουν τη ζωή τους και άλλα 35 να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του scmp, το τρένο προσέγγισε μία ισόπεδη διάβαση με μέτρια ταχύτητα και συγκρούστηκε με το λεωφορείο, το οποίο αμέσως τυλίχθηκε στις φλόγες.

BREAKING: Train has collided with bus in Bangkok, at least 8 killed, as per emergency services pic.twitter.com/1LkaIkkk1F May 16, 2026

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής και διασώστες απέκλεισαν το σημείο, ενώ ερευνητές εξέτασαν το καμένο λεωφορείο.

Οι πεζοί απομακρύνθηκαν από την πολυσύχναστη διασταύρωση στο κέντρο της πόλης, η οποία χρησιμοποιείται από δεκάδες χιλιάδες οχήματα κάθε μέρα.

BREAKING: At least eight people have been killed after a freight train and a public bus collided in Thailand’s capital, Bangkok, according to Thai authorities. pic.twitter.com/7CJ2NkH6SR May 16, 2026

«Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 35 τραυματίστηκαν. Η φωτιά έχει πλέον σβήσει και προσπαθούμε να ανασύρουμε τα πτώματα», δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας της Μπανγκόκ, Ουρουμπορν Κουντετζουμριτ.

«Δεν τόλμησα να κοιτάξω πίσω για να δω αν υπήρχαν θύματα», δήλωσε μάρτυρας που βρισκόταν κοντά στη διασταύρωση με την κόρη της στον τοπικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Thai PBS.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας για το περιστατικό, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του.

