Εξήντα εννέα νικητές έχουν αναδειχθεί μέχρι σήμερα στη Eurovision Song Contest, με καλλιτέχνες και συγκροτήματα να κατακτούν την κορυφή του ιστορικού μουσικού θεσμού.

Στην πορεία όμως των δεκαετίων, έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους κομμάτια που αν και αποτέλεσαν φαβορί ή αγαπήθηκαν από το πρώτο άκουσμα, δεν κατάφεραν να φτάσουν στην πρώτη θέση.

Από εντυπωσιακές pop εμφανίσεις μέχρι συγκινητικές μπαλάντες, ακολουθούν τραγούδια που έγιναν τεράστιες επιτυχίες και παραμένουν μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για τους eurofans, αποδεικνύοντας πως πολλές φορές η διαχρονικότητα είναι σημαντικότερη από την ίδια τη νίκη στον διαγωνισμό.

Κύπρος – «Fuego»

Η Ελένη Φουρέιρα εκπροσώπησε την Κύπρο το 2018 στη Λισαβόνα με το «Fuego», κατακτώντας τη 2η θέση με 436 βαθμούς, την καλύτερη επίδοση στην ιστορία της χώρας στον διαγωνισμό. Το τραγούδι ήταν από τα μεγάλα φαβορί της χρονιάς και η εμφάνιση θεωρείται από τις πιο εντυπωσιακές της σύγχρονης Eurovision.

Τουρκία – «Düm Tek Tek»

Η Hadise εκπροσώπησε την Τουρκία το 2009 στη Μόσχα με το «Düm Tek Tek», το οποίο κατέλαβε την 4η θέση με 177 βαθμούς. Το τραγούδι γνώρισε μεγάλη επιτυχία και παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο δημοφιλείς τουρκικές συμμετοχές στον θεσμό.

Ουκρανία – «Dancing Lasha Tumbai»

Το 2007, η Ουκρανία συμμετείχε στη Eurovision με τη Verka Serduchka και το «Dancing Lasha Tumbai», κατακτώντας τη 2η θέση στον τελικό με 235 βαθμούς. Η εμφάνιση συγκαταλέγεται στις πιο χαρακτηριστικές και θεατρικές στην ιστορία του διαγωνισμού, ξεχωρίζοντας για την ιδιαίτερη σκηνική παρουσία που την έκανε αμέσως αγαπητή στο κοινό. Παρότι το κομμάτι με τον αξέχαστο στίχο «sieben, sieben, ai lyu lyu sieben, sieben, ein, zwei drei» δεν κέρδισε τον διαγωνισμό, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο εμβληματικές και διαχρονικές συμμετοχές της Eurovision.

Ελλάδα – «Κρασί, Θάλασσα Και Τ’ Αγόρι Μου»

Ήταν το 1974, όταν η αείμνηστη Μαρινέλλα εκπροσώπησε την Ελλάδα στην πρώτη συμμετοχή της χώρας στη Eurovision, στο Μπράιτον, με το τραγούδι «Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου». Η ελληνική αποστολή κατέκτησε την 11η θέση, όμως η συμμετοχή θεωρείται μέχρι και σήμερα ιστορική, ως το ντεμπούτο της Ελλάδας στον διαγωνισμό.

Ιταλία – «Grande Amore»

Πριν από 11 χρόνια, το 2015, οι Il Volo εκπροσώπησαν την Ιταλία στη Βιέννη, με το «Grande Amore», κατακτώντας την 3η θέση με 292 βαθμούς. Το τραγούδι αν και δεν ήταν το νικητήριο, βγήκε πρώτο στην ψηφοφορία του κοινού και θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες ιταλικές συμμετοχές στη σύγχρονη ιστορία της Eurovision.

Ελλάδα – «Shake It» και «This Is Our Night»

Η διπλή συμμετοχή του Σάκη Ρουβά στη Eurovision, με διαφορά πέντε ετών, είχε δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες για μια πιθανή νίκη της Ελλάδας στον διαγωνισμό. Το 2004, ο καλλιτέχνης εντυπωσίασε το ευρωπαϊκό κοινό με το «Shake It», το οποίο κατέκτησε την 3η θέση στη συνολική κατάταξη με 252 βαθμούς, ενώ το 2009, με το «This Is Our Night», τερμάτισε στην 7η θέση με 120 βαθμούς. Παρότι δεν κατάφερε να φέρει τη νίκη στην Ελλάδα, και οι δύο συμμετοχές του παραμένουν από τις πιο αγαπημένες του ελληνικού κοινού στη Eurovision.

Γαλλία – «Mon Amour»

Ο Slimane εκπροσώπησε τη Γαλλία το 2024 στο Μάλμε με το «Mon Amour», κατακτώντας την 4η θέση με 445 βαθμούς. Το τραγούδι ξεχώρισε για τη συναισθηματική του ερμηνεία και θεωρήθηκε μία από τις πιο δυνατές μπαλάντες της χρονιάς.

Ρουμανία – «Tornerò»

Τη μοναδική χρονιά που διοργανώθηκε η Eurovision στην Ελλάδα, ο Ρουμάνος εκπρόσωπος Mihai Trăistariu ξεχώρισε το 2006 με το «Tornerò» στη σκηνή της Αθήνας. Αν και οι πιθανότητες για τη νίκη ήταν υψηλές, ο τραγουδιστής βρέθηκε στην 4η θέση με 172 βαθμούς. Η συμμετοχή θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές pop εμφανίσεις των 00s.

Ελλάδα – «Die for You»

Μια ακόμη ελληνική συμμετοχή στον μουσικό διαγωνισμό που παραμένει δημοφιλής μέχρι σήμερα, είναι αυτή των Antique, το 2001 με το «Die for You». Η Έλενα Παπαρίζου και o Νίκος Παναγιωτίδης κατέκτησαν την 3η θέση στην Κοπεγχάγη με 147 βαθμούς. Σημειώνεται, ότι η συγκεκριμένη επίδοση αποτέλεσε την καλύτερη ελληνική θέση μέχρι τη νίκη της χώρας το 2005 με την Έλενα Παπαρίζου και το «My Number One».

Αρμενία – «Qélé, Qélé»

Η Sirusho εκπροσώπησε την Αρμενία το 2008 στο Βελιγράδι με το «Qélé, Qélé», παίρνοντας την 4η θέση με 199 βαθμούς. Το τραγούδι συνδύασε παραδοσιακά στοιχεία με σύγχρονη pop αισθητική, και ξεχωρίζει σχεδόν είκοσι χρόνια μετά λόγω του έντονου ρυθμού του.

Σουηδία – «Popular»

Το 2011, ο Eric Saade εκπροσώπησε τη Σουηδία με το «Popular» στο Ντίσελντορφ, φέρνοντας την 3η θέση με 185 βαθμούς. Το τραγούδι έγινε μία από τις πιο χαρακτηριστικές pop συμμετοχές της δεκαετίας.

Ιταλία – «Volare»

Ξεχωριστή στην ιστορία της Eurovision είναι και η συμμετοχή της Ιταλίας το 1958 με το «Nel Blu Dipinto Di Blu» (Volare) του Domenico Modugno, κατακτώντας την 3η θέση. Παρότι το κομμάτι δεν κέρδισε, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής.

Ελλάδα – «Άνοιξη»

Με την «Άνοιξη» εκπροσώπησε η Σοφία Βόσσου την Ελλάδα το 1991 στη Ρώμη, κατακτώντας την 13η θέση με 36 βαθμούς. Παρά το αποτέλεσμα, το τραγούδι θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές ελληνικές συμμετοχές στον θεσμό.

