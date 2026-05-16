Στις 16/05/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των συνήθων ελέγχων που διενεργούν για την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, προχώρησαν σε έλεγχο ρυμουλκού φορτηγού οχήματος διαπιστώνοντας ότι το ντεπόζιτο των καυσίμων ήταν γεμάτο με πετρέλαιο κίνησης που προμηθεύτηκε από τις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα μέσα στο ντεπόζιτο καυσίμων εντοπίστηκαν 200 λίτρα πετρελαίου κίνησης το οποίο ο Ελληνοκύπριος οδηγός παραδέχθηκε ότι γέμισε από πρατήριο στα κατεχόμενα. Οι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων προχώρησαν στην αφαίρεση και κατάσχεση της πιο πάνω ποσότητας καθώς και στην κατάσχεση του οχήματος. Αργότερα έγινε αποδοχή πρότασης από τον εμπλεκόμενο οδηγό για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης με την καταβολή ποσού €800 ευρώ, οπότε και του αποδόθηκε το όχημα.

Το Τμήμα Τελωνείων επαναλαμβάνει την σύσταση προς επαγγελματίες οδηγούς και ιδιοκτήτες φορτηγών και άλλων εμπορικών οχημάτων ότι απαγορεύεται ρητώς ο εφοδιασμός των οχημάτων τους ή/και η μεταφορά επιπρόσθετων ποσοτήτων καυσίμων από τις κατεχόμενες περιοχές.

Επιπρόσθετα ενημερώνουμε εκ νέου τους διερχόμενους με ιδιωτικά οχήματα ότι απαγορεύεται η μεταφορά επιπρόσθετων δοχείων με καύσιμα από τα κατεχόμενα στα οχήματα τους πέραν της ποσότητας που χωρεί το ντεπόζιτο καυσίμων του κάθε οχήματος, λόγω μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας (για μεταφορά πρόσθετου ντεποζίτου 10 λίτρων στο όχημα) και ειδικότερα με αυτή της περιστασιακής μεταφοράς.