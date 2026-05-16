Με νέες ταινίες, πρότζεκτ υπό ανάπτυξη, συμμετοχές στην Αγορά Κινηματογράφου και παρουσία σε ευρωπαϊκές συζητήσεις για το μέλλον του οπτικοακουστικού τομέα, η Κύπρος δίνει και φέτος το «παρών» στο Φεστιβάλ Καννών 2026, το οποίο πραγματοποιείται από τις 12 έως τις 21 Μαΐου.

Το μεγαλύτερο κινηματογραφικό γεγονός της Ευρώπης κι ένα από τα σημαντικότερα παγκοσμίως συγκεντρώνει περισσότερους από 40.000 επαγγελματίες του κινηματογράφου, παραγωγούς, διανομείς, δημοσιογράφους και σινεφίλ, ενώ παράλληλα η Marché du Film λειτουργεί ως το σημαντικότερο διεθνές φόρουμ συμπαραγωγών, πωλήσεων και ανάπτυξης κινηματογραφικών έργων.

Η κυπριακή παρουσία φέτος εκτείνεται τόσο στο επίσημο πρόγραμμα όσο και στις επαγγελματικές δράσεις της Αγοράς, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή ενίσχυση της ορατότητας του κυπριακού σινεμά τα τελευταία χρόνια.

Η Κύπρος στην Αγορά Κινηματογράφου

Η Κύπρος συμμετέχει και φέτος στη Marché du Film μέσω κοινού περιπτέρου με τη Σερβία, τη Σλοβενία, την Κροατία, τη Βουλγαρία, τη Βοσνία– Ερζεγοβίνη, τη Βόρεια Μακεδονία και το Μαυροβούνιο.

Στόχος της παρουσίας αυτής είναι η προώθηση των κυπριακών παραγωγών και δημιουργών, η ενίσχυση συμπαραγωγών και διεθνών συνεργασιών, αλλά και η προβολή της ως ελκυστικού προορισμού για κινηματογραφικά γυρίσματα.

Στο περίπτερο πραγματοποιούνται επαφές με επαγγελματίες της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας, ενώ παρουσιάζονται πληροφορίες για τα χρηματοδοτικά προγράμματα του Υφυπουργείου Πολιτισμού, τις κυπριακές παραγωγές που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και τα διεθνή φεστιβάλ που φιλοξενούνται στην Κύπρο.

Στις Κάννες βρέθηκε και η Υφυπουργός Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου, υπό την ιδιότητά της ως Προέδρου του Συμβουλίου Υπουργών Πολιτισμού της ΕΕ.

Η Υφυπουργός συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας που φιλοξένησε η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χένα Βίρκουνεν, με τη συμμετοχή υπουργών Πολιτισμού, ευρωβουλευτών και άλλων παραγόντων του οπτικοακουστικού τομέα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα όπως το πρόγραμμα AgoraEU, η αναθεώρηση της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων, αλλά και οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης και των πνευματικών δικαιωμάτων στον πολιτιστικό και κινηματογραφικό τομέα.

Η ίδια παρευρέθηκε επίσης στην επίσημη προβολή της ταινίας «Gentle Monster» της Μαρί Κρόιτσερ στο Palais des Festivals, με πρωταγωνίστριες τις Κατρίν Ντενέβ, Λέα Σεϊντού και Γέλα Χάαζ. Σύμφωνα με σχετική ανάρτησή της, η προβολή ολοκληρώθηκε με θερμή υποδοχή του καστ από το κοινό.

Ταινίες από Κύπρο

Ανάμεσα στις σημαντικότερες φετινές κυπριακές συμμετοχές ξεχωρίζει η ταινία μικρού μήκους «Free Eliza» της Αλεξάνδρας Ματθαίου, η οποία πραγματοποιεί την πρεμιέρα της στο πρόγραμμα Quinzaine des Cinéastes (Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών), μία από τις πιο αναγνωρισμένες και ιστορικές παράλληλες ενότητες του φεστιβάλ.

Η συμμετοχή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη νεότερη γενιά Κυπρίων δημιουργών, καθώς η Quinzaine des Cinéastes λειτουργεί διαχρονικά ως χώρος ανάδειξης νέων κινηματογραφικών φωνών και δημιουργών με προσωπικό καλλιτεχνικό στίγμα.

Παράλληλα, η Αλεξάνδρα Ματθαίου συμμετέχει και στο Cannes Focus COPRO με το πρότζεκτ της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας της με τίτλο «SHIBBOLETH», που βρίσκεται στο στάδιο ανάπτυξης. Το COPRO (Co-production Forum for projects in development) αποτελεί σημαντική πλατφόρμα συμπαραγωγών για έργα που αναζητούν διεθνείς συνεργασίες και χρηματοδότηση.

Στις επαγγελματικές δράσεις της Αγοράς συμμετέχει και το επερχόμενο ντοκιμαντέρ του Ανδρέα Κυριάκου «Tracking: The Cyprus Tigers», το οποίο παρουσιάζεται στο Buyers Showcase του Fantasia – Frontières Co-production Market for Works in Progress.

Η συγκεκριμένη αγορά θεωρείται κομβικό σημείο για έργα που κινούνται στο πεδίο του δημιουργικού και ανεξάρτητου κινηματογράφου, δίνοντας τη δυνατότητα σε δημιουργούς να έρθουν σε επαφή με διεθνείς αγοραστές, φεστιβάλ και διανομείς.

Την ίδια ώρα, ο παραγωγός Κωνσταντίνος Νικηφόρου επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Producers on the Move του European Film Promotion (EFP), μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες δικτύωσης και ανάδειξης νέων παραγωγών.

Σταδιακή διεθνής παρουσία του κυπριακού σινεμά

Η φετινή παρουσία της Κύπρου στις Κάννες έρχεται να προστεθεί σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς κινητικότητας για τον κυπριακό κινηματογράφο, με ολοένα περισσότερες συμμετοχές σε φεστιβάλ, αγορές και διεθνή φόρουμ ανάπτυξης έργων.

Παρότι η εγχώρια κινηματογραφική βιομηχανία συνεχίζει να αντιμετωπίζει γνωστές προκλήσεις -από ζητήματα χρηματοδότησης μέχρι τις περιορισμένες υποδομές και τη μικρή αγορά- η παρουσία κυπριακών έργων σε σημαντικές διοργανώσεις όπως οι Κάννες λειτουργεί ως ένδειξη ότι μια νέα γενιά δημιουργών και παραγωγών αναζητεί σταθερά διεθνές έδαφος και συνεργασίες πέρα από τα στενά όρια της τοπικής σκηνής.