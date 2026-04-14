Στην 58ή έκδοση του Δεκαπενθήμερου των Σκηνοθετών (Quinzaine des Cinéastes) του Φεστιβάλ Καννών, που φέτος διεξάγεται από τις 13 έως τις 23 Μαΐου 2026, θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της η νέα ταινία μικρού μήκους της Αλεξάνδρας Ματθαίου με τίτλο «Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection)».

Η επιλογή της ταινίας ανάμεσα σε μόλις εννιά φιλμ μικρού μήκους του φετινού προγράμματος επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία της Κύπριας δημιουργού, μετά την επιτυχία της πολυβραβευμένης ταινίας «A Summer Place» που είχε ξεχωρίσει, ταξιδέψει στον κόσμο και διακριθεί (AFI, Palm Springs, Tampere, Uppsala κ.ά.). Επιβεβαιώνει, επίσης, τη συνεχή ανοδική πορεία του κυπριακού κινηματογράφου.

Η ταινία, μια συμπαραγωγή Κύπρου, Ελλάδας και Γαλλίας, συγκαταλέγεται στις μικρού μήκους που επιλέχθηκαν για το φετινό πρόγραμμα της Quinzaine, που διαχρονικά αναδεικνύει ανεξάρτητες και τολμηρές κινηματογραφικές φωνές. Είναι παραγωγή της This Is The Girl Films, σε συμπαραγωγή με το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Onassis Culture, την Homemade Films και τη La Cellule Productions.

Στο «Free Eliza«», η Ματθαίου στρέφει εκ νέου το βλέμμα της σε μια ηρωίδα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Η ταινία ακολουθεί την Ελίζα, μια νεαρή γυναίκα που εργάζεται σε ένα πολυτελές resort. Η καθημερινότητά της δεν είναι εύκολη, καθώς λόγω μιας εξαιρετικά σπάνιας ανατομικής ιδιαιτερότητας δεν μπορεί να χαμογελάσει. Σε έναν κόσμο που επιβάλλει τη θετικότητα ως αυταρχικό κανόνα, η Ελίζα καλείται να αποφασίσει αν θα συμμορφωθεί με τις πιέσεις να αλλάξει ή αν θα αντισταθεί, διεκδικώντας το δικαίωμα να υπάρξει όπως είναι.

Παίζουν οι ηθοποιί Γρηγορία Μεθενίτη, Πολυξένη Σάββα, Ζωή Κυπριανού, Γιώργος Κυριάκου, Ιόλη Πίττα και Αλέξης Νεοφύτου.

Συντελεστές

σενάριο – σκηνοθεσία: Αλεξάνδρα Ματθαίου

παραγωγός: Σάββας Σταύρου

συμπαραγωγοί: Soyo Giaoui, Marion Barré, Μαρία Δρανδάκη, Κυβέλη Short, Everybodies

executive producers: Steven J. Ballantyne, Βανέσσα Κίρζη, Έμμα Δοξιάδη

διεύθυνση φωτογραφίας: Luciana Riso | μοντάζ: Νίκος Βαβούρης GFE

ηχοληψία: Ανδρέας Χατζηπαντελή

σχεδιασμός & μίξη ήχου: Alexandre Hecker | foley: Νίκος Λιναρδόπουλος

color grading: Μάνθος Σαρδής | διεύθυνση παραγωγής: Ιωάννα Sinclair

A’ βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Νικολάου | κοστούμια: Κατερίνα Ττάκκα

production designer: Ανδρέας Αντωνίου

σχεδιασμός μακιγιάζ και κομμώσεων: Τόνι Σωκράτους

location manager: Δήμητρα Γεωργίου

script: Καίτη Παπαδήμα

πρωτότυπη μουσική: Μαριλένα Ορφανού

Η Αλεξάνδρα Ματθαίου είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Σπούδασε νομική και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο King’s College London, ενώ στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό στις κινηματογραφικές σπουδές από το UCL. Οι ταινίες μικρού μήκους της έχουν προβληθεί διεθνώς, με πιο πρόσφατη το «A Summer Place» (2021), που απέσπασε διακρίσεις σε σημαντικά φεστιβάλ και ήταν υποψήφια για Βραβείο Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Αυτή την περίοδο αναπτύσσει την πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία με τίτλο «Shibboleth», το σενάριο της οποίας έχει βραβευτεί και συμμετάσχει σε διεθνή προγράμματα ανάπτυξης.