Ακριβώς έναν αιώνα από τον τραγικό θάνατο του αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ βρίσκεται σήμερα στη Βαρκελώνη για να εγκαινιάσει τον υψηλότερο πύργο της εκκλησίας που οραματίστηκε ο ιδιοφυής Καταλανός αρχιτέκτονας.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας που θα γίνει σήμερα, ο Πάπας θα ευλογήσει τον Πύργο του Ιησού Χριστού, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Pope Leo XIV celebrates Holy Mass at the Basilica of the Sagrada Familia, during his apostolic journey, in Barcelona, Spain, June 10, 2026. REUTERS/Bruna Casas

Παρόντες στη Βαρκελώνη είναι ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε και η σύζυγός του Λετίθια. Στους επίσημους προσκεκλημένους και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος βρίσκεται εντός της Σαγράδα Φαμίλια μαζί με τη σύζυγο του.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ως ο Πρόεδρος του κράτους που έχει αυτή τη στιγμή την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποδέχτηκε τον Πάπα μόλις εισήλθε στον ναό.

Με ύψος περίπου 172 μέτρων, ο πύργος έχει καταστήσει τη Σαγράδα Φαμίλια τον ψηλότερο χριστιανικό ναό στον κόσμο. Στην κορυφή του δεσπόζει ένας γιγαντιαίος κεραμικός σταυρός, ο οποίος αποτελεί πλέον το πιο αναγνωρίσιμο νέο στοιχείο του μνημείου.

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protothema.gr