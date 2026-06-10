Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει σήμερα στη Βαρκελώνη, της Ισπανίας, όπου, κατόπιν πρόσκλησης της Κυβέρνησης της Ισπανίας, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του κράτους μέλους που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα παραστεί στα εγκαίνια της Sagrada Familia, που θα πραγματοποιηθούν αργότερα σήμερα.

Στα εγκαίνια θα παραστούν, επίσης, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και άλλοι επίσημοι. Την πανηγυρική λειτουργία στον Ναό Sagrada Familia θα τελέσει ο Πάπας Λέων, καθώς και την επίσημη ευλογία του νέου πύργου του Ναού, τα εγκαίνια του οποίου συμπίπτουν με τα 100χρονα από τον θάνατο του αρχιτέκτονα και οραματιστή του Ναού, Αντόνι Γκαουντί.



Αύριο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παρευρεθεί στην έκθεση «Picasso and Cyprus: Encounters with the Ceramics of the Mediterranean» στο Μουσείο Πικάσο, η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολούθως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιστρέψει στην Κύπρο.