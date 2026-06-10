Την επομένη της συνάντησης των δύο ηγετών με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, αρχίζουν να καταγράφονται και οι εκ διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουφάν Έρχιουρμαν. Ο πρώτος εμφανίζεται έτοιμος για μια συνάντηση 5+1 και ελπίζει ότι στο τέλος της συνόδου θα ανακοινωθεί επανέναρξη συνομιλιών.

Από την άλλη, ο Τουφάν Έρχιουρμαν εμφανίζεται διστακτικός ως προς τη σύγκληση άτυπης συνάντησης 5+1, αφού θέλει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών να ξεκαθαρίσει εκ των προτέρων τους στόχους και το περιεχόμενο μιας τέτοιας συνάντησης. Επίσης δεν τον προβληματίζει εάν η 5+1 πάει Σεπτέμβριο αντί Αύγουστο.

Η μεγάλη προσπάθεια

Την προσδοκία ότι οι διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για το Κυπριακό θα οδηγήσουν σε διευρυμένη διάσκεψη, εξέφρασε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας πως συνεχίζεται μια μεγάλη προσπάθεια, ώστε να δημιουργηθούν τα δεδομένα για να πάμε σε μία διευρυμένη διάσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών.

«Δεν θα σχολιάσω τι έχει αναφέρει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης», είπε ο ΠτΔ όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις Έρχιουρμαν, προσθέτοντας ότι οι εξελίξεις που καταγράφονται επιβεβαιώνουν τη δυναμική της πρωτοβουλίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Θυμάστε όταν πρωτοαναφέρθηκα σε μία συνέντευξή μου στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, κάποιοι θεώρησαν ότι ήταν κάτι που το ανέφερα λόγω της προεκλογικής εκστρατείας. Καμία απολύτως σχέση. Βλέπετε τις εξελίξεις, βλέπετε τα δεδομένα», είπε.

Ο ΠτΔ ανέφερε ότι «συνεχίζεται αυτή η μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να δημιουργηθούν τα δεδομένα για να πάμε σε μία διευρυμένη διάσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών».

Πρόσθεσε ότι προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, η προσωπική του απεσταλμένη, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, όπως είπε, έχει αυξημένο ρόλο στη νέα προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε μετά τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον περασμένο Μάρτιο και ακολούθησε η συνάντηση του ιδίου στις Βρυξέλλες.

Ρίχνει στο τραπέζι προαπαιτούμενα

Πρέπει να ξεκαθαρίσουν εκ των προτέρων το περιεχόμενο και οι στόχοι μιας ενδεχόμενης διευρυμένης συνάντησης 5+1 για το Κυπριακό, δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, λέγοντας ότι μια τέτοια διαδικασία πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη ώστε να οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Μιλώντας σε εκπομπή του παράνομου «Μπαϊράκ», ο κ. Έρχιουρμαν χαρακτήρισε τη χθεσινή συνάντησή του με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, «ειλικρινή, χρήσιμη και παραγωγική». Ανέφερε ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται δεν αφορά μόνο Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), αλλά και την ουσία του Κυπριακού, προσθέτοντας ωστόσο πως «είναι πολύ νωρίς για να πούμε πού θα οδηγήσει η διαδικασία».

Ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι επιθυμούν μια συνάντηση 5+1 να αποφέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα, προσθέτοντας ότι «αυτά τα ουσιαστικά αποτελέσματα ξεκαθαρίζουν μέσα από τις προπαρασκευαστικές εργασίες».

Αναμένουν, πρόσθεσε, ότι τα πρώτα δείγματα μιας νέας πρωτοβουλίας θα φανούν περί τα τέλη Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου και επανέλαβε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά προκρίνει διαδικασία τριών σταδίων: ουσιαστική πρόοδο στα ΜΟΕ στη Λευκωσία, καθορισμό των «κανόνων του παιχνιδιού» πριν από την έναρξη της διαδικασίας, με βάση τετραμερή μεθοδολογία, και στη συνέχεια μετάβαση σε συνολικές διαπραγματεύσεις.

Για την πιθανή χρονική στιγμή διάσκεψης 5+1, είπε ότι «αν οι προπαρασκευαστικές εργασίες δείξουν τέλη Ιουνίου ή μέσα Ιουλίου, μπορεί να γίνει τότε. Αν δεν είναι έτοιμες μέχρι τον Αύγουστο, μπορεί να μετατεθεί για τον Σεπτέμβριο». Πρόσθεσε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν επιθυμεί «διαπραγμάτευση για χάρη της διαπραγμάτευσης» και ότι και τα Ηνωμένα Έθνη δεν φαίνεται να επιδιώκουν μια 5+1 παρόμοια με προηγούμενες άκαρπες συναντήσεις.

Αναφερόμενος στα ΜΟΕ, είπε ότι «δεν είναι πως δεν έγινε τίποτα», αλλά, όπως ανέφερε, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί το επιθυμητό σημείο. Εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει επαρκής προετοιμασία ώστε να καταστεί ουσιαστική μια συνάντηση 5+1 στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου.

Ο κ. Έρχιουρμαν επανέλαβε ότι η θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς περιλαμβάνει τέσσερα σημεία: η πολιτική ισότητα να μην τεθεί υπό διαπραγμάτευση, να καθοριστούν ημερομηνίες έναρξης και λήξης των διαπραγματεύσεων, να επιβεβαιωθούν οι προηγούμενες συγκλίσεις και να μην υπάρξει επιστροφή στο στάτους κβο αν η ελληνοκυπριακή πλευρά αποχωρήσει από το τραπέζι. «Δεν θα συμμετάσχουμε σε καμία διαδικασία που δεν ενσωματώνει αυτά τα τέσσερα σημεία», ανέφερε.