Σημαντική άσκηση για τη ναυτική συνεργασία μεταξύ της Εθνικής Φρουράς και του ελληνικου Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποιήθηκε χθες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λάρνακας και Λεμεσού, στο πλαίσιο της Τακτικής Άσκησης Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΝΙΚΗΤΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 2026».

Η άσκηση, με την επωνυμία «ΔΝΠΝ/02-2026», διεξήχθη μεταξύ του Περιπολικού Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΑΘ) «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς και της ελληνικής φρεγάτας «ΕΛΛΗ», με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας των δύο ναυτικών δυνάμεων.

Το σενάριο περιλάμβανε τακτικές κινήσεις και ελιγμούς, τεχνικά γυμνάσια, καθώς και ασκήσεις επικοινωνιών, προσφέροντας πολύτιμη επιχειρησιακή εμπειρία στα πληρώματα των δύο σκαφών.

Σύμφωνα με ενημερωση απο την Εθνική Φρουρά, η συνεκπαίδευση συνέβαλε ουσιαστικά στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στη βελτίωση της ικανότητας εκτέλεσης κοινών ναυτικών επιχειρήσεων. Αξίζει να αναφερθεί ότι την άσκηση παρακολούθησε εν πλω ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο οποίος συνεχάρη τα πληρώματα για το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, την άρτια εκπαίδευση και την αποτελεσματική εκτέλεση των αντικειμενικών σκοπών της άσκησης.

Πρόκειται για την πρώτη φορά, όπου ένας Α/ΓΕΕΦ, συμμετέχει εν πλω σε άσκηση της Εθνικής Φρουράς.