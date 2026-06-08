Με ενισχυμένα μισθολογικά και υπηρεσιακά ωφελήματα επιχειρεί το Υπουργείο Άμυνας να καταστήσει πιο ελκυστικό τον θεσμό των συμβασιούχων οπλιτών, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η νέα διαδικασία πρόσληψης ΣΥΟΠ (Συμβασιούχοι Οπλίτες) στην Εθνική Φρουρά.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες κυβερνητικές αποφάσεις, οι νέοι ΣΥΟΠ θα κατατάσσονται στη μισθολογική κλίμακα Α2, με δικαίωμα στην αντίστοιχη ετήσια προσαύξηση μετά τη συμπλήρωση κάθε έτους υπηρεσίας. Πρόκειται για ρύθμιση που ενισχύει τις απολαβές των νεοπροσλαμβανόμενων και δημιουργεί σαφέστερο πλαίσιο μισθολογικής εξέλιξης.

Παράλληλα, στα ποσά αυτά προστίθεται ειδικό μηνιαίο επίδομα ύψους 150 ευρώ για όλους τους συμβασιούχους οπλίτες. Για όσους υπηρετούν σε επίλεκτα ή ειδικά τμήματα της Εθνικής Φρουράς, το επίδομα ανέρχεται στα 250 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η αύξηση αφορά, μεταξύ άλλων, προσωπικό που υπηρετεί στις Δυνάμεις Καταδρομών, στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών, σε τμήματα αποναρκοθέτησης και σε καθήκοντα νοσηλευτών. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο μηνιαίος μισθός των ΣΥΟΠ, θα ξεπερνά τα 1500 ευρώ.

Οι κυβερνητικές αποφάσεις περιλαμβάνουν και σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο παραμονής και επαγγελματικής προοπτικής των ΣΥΟΠ. Το όριο πρόσληψης αυξήθηκε πλέον από τα 27 στα 35 έτη, ενώ το όριο παραμονής στην Εθνική Φρουρά αυξάνεται από τα 42 στα 57 έτη, δίνοντας μεγαλύτερο βάθος στο θεσμό και δυνατότητα μακροχρόνιας υπηρεσίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην προοπτική ανέλιξης. Με βάση τις αποφάσεις που ανακοινώθηκαν, θεσμοθετείται διαδικασία μετεξέλιξης ΣΥΟΠ σε συμβασιούχους υπαξιωματικούς (ΣΥΠ) μέσω γραπτών εξετάσεων και αντικειμενικών κριτηρίων επιλογής. Οι επιτυχόντες θα μπορούν να ανελιχθούν μέχρι τον βαθμό του αρχιλοχία και τη μισθολογική κλίμακα Α8, ενώ για το 2026 έχει αναφερθεί δυνατότητα διεκδίκησης 250 μόνιμων θέσεων ΣΥΠ από ΣΥΟΠ, μέσω εξετάσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπονται και τροποποιήσεις στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα, ώστε η περίοδος υπηρεσίας ως ΣΥΟΠ να προσμετράται για όσους μετεξελιχθούν σε συμβασιούχους υπαξιωματικούς και ενταχθούν στο νέο επαγγελματικό σχέδιο.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας για στελέχωση κενών ή κενούμενων θέσεων, καλώντας τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα να υποβάλουν αίτηση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Κυβερνητικής Πύλης, στην ενότητα «Στράτευση – Στρατολογία – Αίτηση για Πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών», από τις 25 Μαΐου 2026 μέχρι και τις 13 Ιουλίου 2026, στις 14:00.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και ταυτοποιημένοι χρήστες της κυβερνητικής πύλης, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θα κληθούν να συμμετάσχουν σε αθλητική δοκιμασία για αξιολόγηση της φυσικής τους κατάστασης, καθώς και σε δοκιμασία δύναμης. Οι εξετάσεις αναμένεται να διεξαχθούν εντός Ιουλίου, με τους υποψηφίους να ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γραπτού μηνύματος.