Προειδοποίηση ότι το ισραήλ δεν έχει τελειώσει ακόμα με το Ιράν, απηύθυνε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, μετά τη δήλωση του αμερικανού προέδρου, ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν ξανά τη χώρα με σκληρό τρόπο.

«Η εκστρατεία κατά του Ιράν δεν έχει τελειώσει ακόμη. Εάν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, θα υποστεί ένα σοβαρό πλήγμα, όπως ακριβώς του το φέραμε πριν από λίγες ημέρες. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είναι έτοιμες να χτυπήσουν το Ιράν με μεγάλη δύναμη», προειδοποίησε.

«Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες. Θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα και θα δούμε τι θα συμβεί με τη συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Όταν δημοσιογράφος του ζήτησε να διευκρινίσει αν αυτό σημαίνει επανάληψη των βομβαρδισμών, απάντησε αναφερομενος στο περιστατικό κατά το οποίο αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε στον Κόλπο του Ομάν:

«Ναι, λοιπόν, με βάση το ελικόπτερο, υποθέτω ότι έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό».

Νωρίτερα μέσα από ανάρτηση του στο TruthSocial ο Ντόναλντ Τραμπ τόνιζε, μεταξύ άλλων, ότι «ο νταής της Μέσης Ανατολής πέθανε. Δεν ήθελαν συμφωνία και θα πληρώσουν», έγραψε.

Μάλιστα το Foxnews μετέδωσε την πληροφορία ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πολύ κοντά στο να δώσει εντολή για νέα πλήγματα κατά ιρανικών εργοστασίων παραγωγής ενέργειας και γέφυρες.

Η ανάρτησή του Αμερικανού προέδρου ήρθε λίγες ώρες μετά τα ιρανικά αντίποινα με πλήγματα στον Περσικό, ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Αpache από την Τεχεράνη.

cnn.gr