Το Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή», ένας θεσμός με ιστορία 52 χρόνων στην Ελλάδα, κάνει φέτος την πρώτη του «στάση» στην Κύπρο, και συγκεκριμένα στη Λευκωσία. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για τον θεσμό, ο οποίος έχει συνδεθεί διαχρονικά με την πολιτική συζήτηση, τον πολιτισμό και τη δράση της νεολαίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 19.30 στην Πλατεία Ελευθερίας, στη Λευκωσία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση, μουσικές εκδηλώσεις και παράλληλες δραστηριότητες, στο πλαίσιο του 52ου Φεστιβάλ που φέτος έχει ως σύνθημα: «“Στρατηγέ ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα: Ξέρει να σκέφτεται!”… Με το ΚΚΕ μπροστά για τον Σοσιαλισμό».

Η οργάνωση της ΚΝΕ Κύπρου απευθύνει μαζικό κάλεσμα συμμετοχής προς τους νέους, τους εργαζόμενους και ευρύτερα τον λαό της Κύπρου, τονίζοντας ότι το Φεστιβάλ επιδιώκει να αποτελέσει χώρο συζήτησης, πολιτιστικής έκφρασης και αλληλεγγύης.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Νίκος Ζαχαρόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συναυλία με τους NOFRENO και ΞΙΚΚΟ ΣΟΥ, ενώ στον χώρο θα λειτουργούν έκθεση με θέμα τον πόλεμο, βιβλιοπωλείο και παιδότοπος.