Σε κλάματα ξέσπασε ο Τζον Τραβόλτα με την έκπληξη που δέχτηκε στο Φεστιβάλ Καννών, καθώς τιμήθηκε με Χρυσό Φοίνικα χωρίς να το περιμένει. Συγκινημένος δήλωσε πως το γεγονός αυτό είναι κάτι σημαντικότερο και από Όσκαρ.

Ο ηθοποιός βρέθηκε στο φεστιβάλ για την πρεμιέρα της πρώτης του σκηνοθετικής δουλειάς, της ταινίας «Propeller One-Way Night Coach», ωστόσο, σύμφωνα με το Variety, βρέθηκε μπροστά σε μια απρόσμενη διάκριση που τον άφησε άφωνο.

Τη στιγμή που έλαβε το βραβείο για το σύνολο της καριέρας του, είπε προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του: «Αυτό είναι πέρα από το Όσκαρ», ενώ ο κόσμος τος αποθέωσε με τα χειροκροτήματά του. Μιλώντας μάλιστα στα γαλλικά, αναφώνησε: «Τι έκπληξη. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι το τελευταίο πράγμα που περίμενα».

John Travolta cries as he accepts his surprise Palme d’Or at #Cannes: “This is beyond the Oscar”https://t.co/K2FMG42GC1 pic.twitter.com/bFdbEkj0Np — Variety (@Variety) May 15, 2026

Απευθυνόμενος στον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, Τιερί Φρεμώ, ο Τραβόλτα τόνισε: «Μου είπες ότι θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά, αλλά δεν ήξερα ότι θα σημαίνει κάτι τέτοιο», με τον Φρεμώ να απαντά χαμογελώντας: «Εμείς το ξέραμε».

Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως ήδη είχε συγκινηθεί όταν ενημερώθηκε ότι η ταινία του έγινε δεκτή στο φεστιβάλ, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα προσωπικό πρότζεκτ, βασισμένο στο παιδικό του βιβλίο του 1997. «Ήμουν ήδη ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ. Δεν περίμενα ποτέ αυτό», είπε.

Η ταινία, που θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 29 Μαΐου, αφηγείται ένα συγκινητικό ταξίδι μητέρας και γιου στην «χρυσή εποχή» της αεροπορίας, με πρωταγωνιστές τον Κλάρκ Σότγουελ και την Κέλι Έβιστον-Κουίνετ, ενώ συμμετέχει και η κόρη του ηθοποιού, Έλα Μπλου Τραβόλτα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την έναρξη του φεστιβάλ είχε ανακοινωθεί πως τιμητικό Χρυσό Φοίνικα θα λάβουν οι Πίτερ Τζάκσον και Μπάρμπρα Στρέιζαντ.