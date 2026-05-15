Την 45ήμερη παράταση της κατάπαυσης των εχθροπραξιών, συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος, ώστε να καταστεί δυνατή η περαιτέρω πρόοδος, ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Η παύση των εχθροπραξιών της 16ης Απριλίου θα παραταθεί κατά 45 ημέρες για να καταστεί δυνατή η περαιτέρω πρόοδος», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ.

«Εξαιρετικά παραγωγικές» οι συνομιλίες

Το υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη και την Παρασκευή – ως «εξαιρετικά παραγωγικές» και δήλωσε ότι οι χώρες θα επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις στις 2 και 3 Ιουνίου.

Οι συνομιλίες αυτής της εβδομάδας ήταν η τρίτη συνάντηση των πλευρών από τότε που το Ισραήλ ενέτεινε τις αεροπορικές επιθέσεις στον Λίβανο, αφότου η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους στο Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, τρεις ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Το Ισραήλ είχε διευρύνει την χερσαία εισβολή του στο νότιο Λίβανο τον περασμένο μήνα. Μαινόμενος παράλληλα με τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στον Λίβανο συνεχίζεται από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε κατάπαυση του πυρός στις 16 Απριλίου, αν και οι εχθροπραξίες έχουν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό στο νότιο Λίβανο από τότε.