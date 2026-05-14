Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεζμπολάχ και έχει «εξουδετερώσει» περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο νότιο Λίβανο, τις τελευταίες 24 ώρες.

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν ήταν αποθήκες όπλων, θέσεις επιτήρησης και κέντρα διοίκησης.

ביממה האחרונה: צה"ל תקף כ-65 תשתיות וחיסל יותר מ-20 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון



צה"ל ממשיך לפעול להסרת איומים על אזרחי ישראל וכוחות צה"ל בדרום לבנון.



במהלך היממה האחרונה, צה"ל תקף מהאוויר ומהיבשה, יותר מ-65 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון.… pic.twitter.com/JFnV0eZqWI May 14, 2026

Σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο στρατός ανέφερε ότι οι στόχοι χρησιμοποιούνταν «για την προώθηση επιθέσεων εναντίον στρατιωτών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και του Κράτους του Ισραήλ».

Το Ισραήλ ξεκίνησε νέες επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ -η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ- μετά την εκτόξευση ρουκετών εναντίον του Ισραήλ δύο ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου αναφέρει ότι από τότε έχουν σκοτωθεί σχεδόν 3.000 άτομα και έχουν τραυματιστεί σχεδόν 9.000.

Από την ισραηλινή πλευρά έχουν σκοτωθεί 18 ισραηλινοί στρατιώτες, δύο ισραηλινοί πολίτες και ένας εργολάβος του τομέα άμυνας στο νότιο Λίβανο.

Στις 16 Απριλίου συμφωνήθηκε μια αρχική εκεχειρία 10 ημερών, πριν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει αργότερα ότι η συμφωνία είχε παραταθεί – ωστόσο, οι μάχες συνεχίζονται και από τις δύο πλευρές.

Εκπρόσωποι του Ισραήλ και του Λιβάνου συναντώνται την Πέμπτη (14/05) πρόσωπο με πρόσωπο στην Ουάσινγκτον, με την ελπίδα να καταλήξουν σε μια οριστική λύση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Πηγή: Skynews.com / ertnews