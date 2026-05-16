Για χρόνια ολόκληρα, νομοσχέδια μένουν στα συρτάρια ή πηγαινοέρχονται στη Βουλή, για χρόνια ολόκληρα γίνονται συζητήσεις, δημόσιες ή και σε συσκέψεις και δεν επιτυγχάνεται συμφωνία. Στον τομέα της Υγείας οι διαφωνίες μεταξύ εμπλεκομένων με διαφορετικά συμφέροντα αλλά πολλές φορές και μεταξύ φορέων που εκπροσωπούν την ίδια ομάδα επαγγελματιών, είναι το δημοφιλέστερο σπορ.

Κι αν κάποιος σκεφτεί ότι αναφερόμαστε στους συμβουλευτικούς ψυχολόγους που τώρα συζητούν την ένταξή τους στο ΓεΣΥ, θα κάνει λάθος. Στα κλινικά εργαστήρια, υπάρχουν οι μικροί και οι μεγάλοι, μεταξύ συνδέσμων ασθενών, βλέπει ο καθένας το «μαγαζί του», ακόμα και μεταξύ των συντεχνιών, (που πάνω κάτω κυβερνούν στον τομέα της Υγείας), καταγράφονται διαφωνίες που εμποδίζουν την ανάπτυξη του τομέα και το ξεμπλοκάρισμα πολλών διαδικασιών.

Αποτέλεσμα ψηφίζονται νόμοι και δεν εφαρμόζονται ποτέ ή πολύ απλά δεν ψηφίζονται νέοι νόμοι και ο τομέας παραμένει στάσιμος!

Και για να μην ξεχνιόμαστε, στο ΓεΣΥ ακόμα δεν υπάρχουν εργοθεραπευτές . . .

Π