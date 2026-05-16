Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Από Αύριο, στην ατμόσφαιρα πιθανό να παρατηρείται αραιή σκόνη κατά διαστήματα.

Απόψε θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις κατά διαστήματα, που πιθανό να δώσουν λίγες ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς 3 και παροδικά στα παράλια, μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που κυρίως αρχικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες μέσες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ, σύντομα μέτριοι 4 και τοπικά ισχυροί 5 Μποφόρ, για να καταστούν αργά το απόγευμα νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα βόρεια παράλια, γύρω στους 27 στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ θα παρατηρούνται χαμηλές νεφώσεις στα δυτικά, ενώ κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη, κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς 3 και παροδικά μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ, ενώ αρχικά στα νοτιοδυτικά θα πνέουν μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Στα ορεινά οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί 5 και παροδικά πολύ ισχυροί 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, Την Τρίτη θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Την Τετάρτη αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Τρίτη, για να κυμαίνεται κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Τετάρτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 3 το απόγευμα ήταν: