Το πρώτο πάρκο σκύλων του Δήμου Λατσιών – Γερίου είναι γεγονός καθώς άνοιξε τις πόρτες του για τα κατοικίδια πριν μερικές ημέρες.

Σε δηλώσεις του στο philenews, ο Δήμαρχος Λατσιών – Γερίου, Χρίστος Πιτταράς ανέφερε πως το πάρκο κόστισε 80.000 ευρώ, με ιδίους πόρους του Δήμου.

Το πάρκο βρίσκεται στα σύνορα του Δήμου Λατσιών – Γερίου με τον Δήμο Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου και, ως εκ τούτου, «μπορεί να εξυπηρετήσει και τα δύο δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου μας, Λατσιά – Γέρι», καθώς και δημοτικά διαμερίσματα άλλων Δήμων.

Είναι ανοιχτό για το κοινό από τις 7 το πρωί μέχρι και τις βραδινές ώρες, ενώ είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Συγκεκριμένα, ο ένας χώρος φιλοξενεί τα μικρά σκυλιά και ο άλλος τα μεγάλα σκυλιά. «Όσα σκυλιά είναι κάτω από 10 κιλά πηγαίνουν σε άλλο χώρο και όσα πάνω από 10 κιλά σε άλλο χώρο», εξήγησε ο Δήμαρχος Λατσιών – Γερίου.

Στο πάρκο, σύμφωνα με τον κύριο Πιτταρά, υπάρχουν παιχνίδια που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες των σκύλων για τα ζώα τους, κάλαθοι απορριμμάτων, σακουλάκια, καθώς και προσωρινός χώρος στάθμευσης δίπλα ακριβώς από το πάρκο όπου μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 50 αυτοκίνητα.

Ο κ. Πιτταράς τόνισε ότι ως Δήμος προχωράνε στη δημιουργία παρόμοιου πάρκου σκύλων στο δημοτικό διαμέρισμα Γερίου.