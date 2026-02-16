Πολλά είναι τα έργα που υλοποιούνται στον Δήμο Λατσιών – Γερίου το 2026 με την περιοχή να αλλάζει ριζικά όσον αφορά την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών και όχι μόνο. Ο δήμαρχος Λατσιών – Γερίου, Χρίστος Πιτταράς, μίλησε αποκλειστικά στον «Φ» για τα σχέδια του δημοτικού συμβουλίου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι αναμένεται από το κράτος η δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη, καθώς και η δημιουργία Πράσινου Σημείου.

Παράλληλα, ο δήμος έχει ήδη προχωρήσει στην έναρξη του έργου πεζοδρομοποίησης στην οδό Αγίου Γεωργίου στα Λατσιά, ενώ σε προχωρημένο στάδιο εξελίσσονται οι εργασίες ανέγερσης του πάρκου γειτονιάς στη λεωφόρο Δημήτρη Σταύρου – Σταύρου Βενιζέλου, έργο πέραν των €2.000.000, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Θάλεια».

Ακόμη, μέσα στο 2026 θα πλησιάσει στην πλήρη υλοποίησή του η δημιουργία πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου, ο οποίος θα υλοποιηθεί στη λεωφόρο Καλάμων – Γλαύκου Κληρίδη.

Το πρώτο πάρκο σκύλων στον Δήμο Λατσιών – Γερίου αναμένεται να παραδοθεί στους δημότες πριν από το ερχόμενο Πάσχα, ενώ μεγάλη ώθηση θα δοθεί εντός του έτους στις αναπλάσεις παιδότοπων και πάρκων και στα δύο δημοτικά διαμερίσματα.

Νέο πάρκο γειτονιάς στη λεωφόρο Δημήτρη Σταύρου – Σταύρου Βενιζέλου

Το πάρκο περιλαμβάνει τη διαμόρφωση των τεμαχίων αρ. 1687 (κρατική γη) και 2498 (δημόσιος χώρος πρασίνου), σε ανοιχτό χώρο πολλαπλών χρήσεων –συνάθροισης, παιχνιδιού, προβολών– για τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του δήμου. Κατά τον σχεδιασμό, έγινε προσπάθεια για να διατηρηθούν στον μέγιστο βαθμό οι ανοιχτές ακάλυπτες επιφάνειες και να αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα φυσικά στοιχεία.

Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει: Μικρό περίπτερο-καντίνα, πλατεία – ανοιχτό χώρο συνάθροισης, χώρο προβολής, υπαίθριους χώρους εφήβων, παιδική χαρά, ανοιχτούς χώρους πρασίνου, 35 χώρους στάθμευσης συμπεριλαμβανομένων χώρων στάθμευσης ΑμεΑ, καθώς και σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Το πάρκο θα είναι πλήρως προσβάσιμο από ΑμεΑ σε όλους τους χώρους του, ενώ προβλέπονται φυτεύσεις δέντρων, φυτών, γρασιδιού κ.ά. ώστε να καταστεί ένας πραγματικός πνεύμονας πρασίνου και σημείο αναφοράς για τον δήμο.

Προέκταση της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου

Σημαντικό έργο χαρακτηρίζει ο κ. Πιτταράς την προέκταση της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Μακεδονίας (δρόμος Σκοπευτηρίου). Ο δρόμος αυτός θα εξυπηρετεί τους δημότες των Λατσιών που διαμένουν δυτικά του αυτοκινητόδρομου αλλά και τους δημότες της Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου που διαμένουν στη Νέα Λήδρα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα προσπελασιμότητας. Ο δήμος ανέλαβε τη μελέτη του έργου, ενώ την υλοποίηση το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Το πρώτο πάρκο σκύλων στην περιοχή

Το πρώτο πάρκο σκύλων στον δήμο αναμένεται να απολαμβάνουν οι κάτοικοι (και οι τετράποδοι φίλοι τους) πριν από το επικείμενο Πάσχα, ενώ ταυτόχρονα προωθούνται αναπλάσεις σημαντικών παιδότοπων και χώρων πρασίνου μέσα στο 2026 και για τα δύο δημοτικά διαμερίσματα όπως π.χ. η τοποθέτηση πατωμάτων ασφαλείας, εγκατάσταση φωτισμού κ.ά.

Πεζοδρομοποίηση και παλινόρθωση πεζοδρομίων της οδού Αγίου Γεωργίου

Αρχές Ιανουαρίου ξεκίνησαν οι εργασίες για τη βελτίωση της οδού Αγίου Γεωργίου στο δημοτικό διαμέρισμα Λατσιών. Σύμφωνα με τον κ. Πιτταρά, η Σύμβαση περιλαμβάνει την κατασκευή πεζοδρομίων όπου δεν υφίστανται, παλινόρθωση των υφιστάμενων, καθώς και τοποθέτηση οχετών ομβρίων υδάτων.

Στόχος, σύμφωνα με τον δήμαρχο Λατσιών – Γερίου, με την ολοκλήρωση του έργου αυτού να μπορεί κάποιος από τον Άγιο Γεώργιο Λατσιών να μεταβεί με ασφάλεια ή να κάνει τον περίπατό του, μέχρι τον Άγιο Μηνά στο Γέρι.

Το συγκεκριμένο έργο, όπως ανέφερε ο κ. Πιτταράς στον «Φ», έχει χρηματοδοτηθεί κατά το ήμισυ από το υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Δημιουργία πεζόδρομου – ποδηλατοδρόμου στη λεωφόρο Καλαμών – Γλαύκου Κληρίδη

Μέσα στο 2026 αναμένεται να πλησιάσει προς την πλήρη υλοποίηση η δημιουργία πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου στη λεωφόρο Καλαμών – Γλαύκου Κληρίδη, ένα έργο των €3.000.000 το οποίο υλοποιείται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Το έργο περιλαμβάνει πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο, 93 κολώνες οδικού φωτισμού και φύτευση 300 δέντρων.

Παράλληλα, αναμένεται ότι περί τα τέλη του 2026 θα ξεκινήσει από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η προέκταση του πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου, ο οποίος θα ενωθεί με τον πεζόδρομο της οδού Γλαύκου Κληρίδη και θα συνεχίζει μέχρι την οδό Μακαρίου στο Γέρι.

«Ένας φοιτητής ή οποιοσδήποτε που διαμένει στα Λατσιά ή στο Γέρι θα μπορεί να χρησιμοποιεί το ποδήλατό του για να πηγαίνει στο Πανεπιστήμιο», τόνισε ο κ. Πιτταράς, σημειώνοντας τα θετικά του όλου εγχειρήματος.

Πράσινο Σημείο στο δημοτικό διαμέρισμα Γερίου

Μετά την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τερματισμό της λειτουργίας του προσωρινού, μη αδειοδοτημένου και επικίνδυνου πρώην Πράσινου Σημείου Γερίου, επείγει η υλοποίηση της δέσμευσης της Πολιτείας για δημιουργία νέου σύγχρονου στον χώρο του πρώην πεδίου βολής. Το όλο θέμα, σύμφωνα με τον δήμαρχο Λατσιών – Γερίου, χειρίζεται το Τμήμα Υδάτων του υπουργείου Γεωργίας και αναμένεται ότι δεν θα σημειωθούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

Ο κ. Πιτταράς, εξήγησε ότι το έργο αυτό στο Γέρι, θα είναι παρόμοιο με το πράσινο σημείο που βρίσκεται πίσω από το κατάστημα Leroy Merlin, στον Στρόβολο. Το πράσινο σημείο του Δήμου Λατσιών – Γερίου, θα μπορεί να εξυπηρετεί το Γέρι, τα Λατσιά, την Αγλαντζιά και τη Νότια Λευκωσία.

Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Γέρι

Ένα από τα μεγάλα έργα που θα εξυπηρετήσουν αρκετό κόσμο, όχι μόνο τους δημότες Λατσιών – Γερίου, αλλά και πολίτες από άλλες περιοχές, είναι η δημιουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο δημοτικό διαμέρισμα Γερίου. Ο δήμος έχει προτείνει τη στέγαση του Κέντρου στα Γραφεία του δημοτικού διαμερίσματος Γερίου και σε αυτή τη φάση, σύμφωνα με τον κ. Πιτταρά, γίνεται τριτοβάθμιος έλεγχος στατικότητας του υφιστάμενου κτηρίου.

«Θεωρούμε ότι η νότια περιοχή της πρωτεύουσας δεν εξυπηρετείται. Πρέπει να πηγαίνεις στην Κρατική Έκθεση ή κάτω στο παλιό ΓΣΠ, για να εξυπηρετηθείς» ανέφερε. Ο χώρος όπου θα στεγαστεί το νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, θα βοηθήσει σύμφωνα με τον δήμαρχο Λατσιών – Γερίου, όλο τον κόσμο που κατοικεί στο Γέρι, στα Λατσιά, το Δάλι, την Αγλαντζιά, το Πέρα Χωριό, την Αγία Βαρβάρα, τον Λυθροδόντα, τον Μαθιάτη και γενικά την περιοχή της Νότιας Λευκωσίας. Εξυπακούεται δε, ότι θα αποφορτιστεί σημαντικά και η τροχαία κίνηση της Λευκωσίας. «Θεωρούμε αυτονόητο ότι η κυβέρνηση θα πράξει τα δέοντα και το έργο θα καταστεί σύντομα πραγματικότητα και θα ωφελήσει σημαντικά την καθημερινότητα δεκάδων χιλιάδων συμπολιτών μας», όπως ανέφερε ο κ. Πιτταράς

Ασφαλτοστρώσεις

«Με έμφαση στο δημοτικό διαμέρισμα Γερίου, άρχισαν, συνεχίζονται και θα εντατικοποιηθούν εντός του τρέχοντος έτους, οι επανασφαλτοστρώσεις δρόμων υψηλής προσπελασιμότητας, οι οποίοι δηλαδή, εξυπηρετούν χιλιάδες συνδημότες μας καθημερινά», ανέφερε ο κ. Πιτταράς.

Πάρκο Ζώδιας

Αναφορικά με το πάρκο Ζώδιας, ο δήμαρχος Λατσιών -Γερίου, ανέφερε ότι προχωρούν κανονικά με την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών ώστε να ηλεκτροδοτηθεί και υδροδοτηθεί το υποστατικό και να καταστεί εφικτή η προκήρυξη διαγωνισμού για τη λειτουργία της καφετέριας.

Ωριμάζουν έργα για το 2027

Να σημειωθεί ότι αυτά είναι μερικά από τα έργα που προγραμματίζονται να γίνουν στην περιοχή, ενώ υπάρχουν δεκάδες άλλα έργα τα οποία οι Υπηρεσίες του δήμου σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές «ωριμάζουν» ώστε να προγραμματιστούν από το 2027. Ο κ. Πιτταράς, έφερε δε για παράδειγμα, την κατασκευή του κυκλικού κόμβου στη συμβολή της Μεγ. Αλεξάνδρου και 25ης Μαρτίου/Άρεως το οποίο έχει εξαγγελθεί από το κράτος ήδη από το 2024 και επηρεάζει σημαντικά τα επίπεδα οδικής ασφάλειας. Ο δήμαρχος Λατσιών – Γερίου, πρόσθεσε επίσης την αναγκαιότητα επίσπευσης της προώθησης από την Πολιτεία, της ολοκλήρωσης της σύνδεσης της λεωφ. Φίλ. Παπακυπριανού με την λεωφ. Μακαρίου, έργο του οποίου η στασιμότητα, ταλαιπωρεί καθημερινά χιλιάδες δημοτών.