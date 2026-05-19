Το Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) δημοσίευσε τα Στατιστικά Δελτία για την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025, καλύπτοντας σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση, σταθερή τηλεφωνία, κινητή τηλεφωνία και κινητή ευρυζωνική πρόσβαση.

Σταθερή ευρυζωνική και τηλεφωνία

Η σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση αυξήθηκε κατά 2,7%, φτάνοντας συνολικά 372.774 συνδρομές, με κυρίαρχο μερίδιο αγοράς να διατηρεί η Cyta, σημαντική παρουσία η Cablenet και ανοδική τάση για την Epic.

Σημαντική αύξηση καταγράφηκε στις υψηλές ταχύτητες, με συνδρομές άνω των 100 Mbps στο 89,3% και πάνω από 1 Gbps στο 13,1%, ενισχυόμενες από αναβάθμιση δικτύων και εφαρμογών υψηλής κατανάλωσης δεδομένων.

Σε τεχνολογικό επίπεδο, οι συνδέσεις xDSL μειώθηκαν στο 9,5%, ενώ οι οπτικές ίνες αυξήθηκαν στο 72,8%. Οι DOCSIS 3.0/3.1 καταγράφηκαν με οριακή πτώση 1,9%.

Η κατανάλωση δεδομένων ανά σταθερή γραμμή αυξήθηκε στα 1,26 TB το τέταρτο τρίμηνο του 2025, με συνολικό ετήσιο άλμα 14,7% και υπερδιπλασιασμό (+114%) από το 2020.

Η σταθερή τηλεφωνία μειώθηκε κατά 2,3% σε συνδέσεις, αλλά οι γραμμές μέσω οπτικών ινών αυξήθηκαν κατά 11.506, καλύπτοντας πλέον το 83,2% των συνδέσεων.

Κινητή τηλεφωνία και κινητή ευρυζωνική

Η αγορά κινητής τηλεφωνίας ενισχύθηκε με 89.753 νέους χρήστες, ενώ οι προπληρωμένες μειώθηκαν κατά 22.662 λόγω υποχρεωτικής ταυτοποίησης. Το ποσοστό των συνδρομών συμβολαίου αυξήθηκε κατά 3,0%, με συνολική αναλογία χρηστών προς πληθυσμό στο 162,7%, γεγονός που δείχνει πλήρη ωρίμανση της αγοράς.

Τα συμβόλαια απεριόριστων δεδομένων, φωνής και SMS αντιστοιχούν στο 60,99% των συνδρομών, με οριακή πτώση 0,19% αλλά αύξηση σε απόλυτους αριθμούς. Η κινητή ευρυζωνική πρόσβαση αυξήθηκε κατά 24%, με ρεκόρ όγκου δεδομένων στο τέταρτο τρίμηνο 85.847 TB.

Συνολικός όγκος δεδομένων

Ο συνολικός όγκος δεδομένων σταθερής και κινητής ευρυζωνικής αυξήθηκε κατά 16% σε σχέση με το 2024, φτάνοντας συνολικά 284,5 TB. Το ποσοστό σταθερής πρόσβασης υποχώρησε στο 84,53%, με τις κινητές υπηρεσίες να ενισχύουν τη συνολική χρήση. Παρατηρείται σταδιακή σύγκλιση σταθερής και κινητής πρόσβασης, με τους χρήστες να αξιοποιούν συνδυαστικά διαφορετικά μέσα για τις ψηφιακές ανάγκες τους.