Σε πεδίο πολιτικής μάχης μετατράπηκε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, με επίκεντρο την αμφιλεγόμενη εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Λατινικής Αμερικής (Mercosur). Η απουσία του Υπουργού Εμπορίου προκάλεσε την έντονη αντίδραση των βουλευτών, ενώ στο τραπέζι τέθηκαν σοβαρότατα ερωτήματα για την ασφάλεια των τροφίμων που θα φτάνουν στο πιάτο του Κύπριου καταναλωτή.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Γιαννάκης Γαβριήλ, εξέφρασε την έντονη δυσφορία του για την απουσία του Υπουργού Εμπορίου, σημειώνοντας ότι η έκτακτη συνεδρίαση καθορίστηκε το μεσημέρι μετά από απαίτηση του ίδιου του Υπουργού. «Η απουσία του θίγει τον θεσμό του κοινοβουλίου», τόνισε ο κ. Γαβριήλ, προσθέτοντας πως από τη στιγμή που ο Υπουργός δεν βρίσκεται στο εξωτερικό, όφειλε να είναι παρών για να εξηγήσει τους λόγους που η Κύπρος στήριξε μια συμφωνία που θεωρείται «ετεροβαρής» για τον γεωργικό τομέα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, παρέστη στη συνεδρίαση, κάνοντας λόγο για μια «επικίνδυνη συμφωνία» που υπεγράφη υπό την πίεση πολυεθνικών κολοσσών.

Ο κ. Στεφάνου έθεσε τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων αναφορικά με τα υγειονομικά πρότυπα. «Ενώ η ΕΕ απαγορεύει στους δικούς μας αγρότες τη χρήση συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών, η συμφωνία Mercosur φαίνεται να επιτρέπει την εισαγωγή προϊόντων που έχουν παραχθεί με αυτές ακριβώς τις ουσίες», κάνοντας λόγο για δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ διερωτήθηκε βάσει ποιων μελετών η κυβέρνηση αποφάσισε να στηρίξει τη συμφωνία, τη στιγμή που απειλείται η βιωσιμότητα της κυπριακής γεωργοκτηνοτροφίας, η οποία ήδη παλεύει με τη λειψυδρία και το υψηλό κόστος παραγωγής.

Οι υπόλοιποι εκπρόσωποι των κομμάτων εστίασαν στις οικονομικές επιπτώσεις και την έλλειψη ελέγχων. Ο Χρίστος Ορφανίδης (ΔΗΚΟ) ζήτησε συγκεκριμένα στοιχεία για τις ποσότητες εισαγωγών από τη Λατινική Αμερική, φέρνοντας ως παράδειγμα το μέλι, και ζήτησε διευκρινίσεις για το καθεστώς των δασμών.

Ο Ηλίας Μυριάνθους (ΕΔΕΚ) έθεσε το νομικό ερώτημα της επικύρωσης, ζητώντας να μάθει αν η Βουλή έχει το δικαίωμα να απορρίψει ή να τροποποιήσει τη συμφωνία σε περίπτωση που η οικονομοτεχνική μελέτη δείξει αρνητικό αντίκτυπο.

Ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου (Κίνημα Οικολόγων) εστίασε στην ανάγκη προστασίας του χαλλουμιού ως ΠΟΠ και εξέφρασε ανησυχίες για το πώς θα διασφαλιστούν οι αυστηροί υγειονομικοί έλεγχοι.

Ο Λίνος Παπαγιάννης (ΕΛΑΜ) προειδοποίησε για τον αθέμιτο ανταγωνισμό, παραλληλίζοντας την κατάσταση με τα προβλήματα που προκαλούνται από τα προϊόντα των κατεχομένων.

Το μήνυμα των βουλευτών ήταν σαφές πως η επιβίωση του Κύπριου γεωργού και η υγεία του πολίτη δεν μπορούν να θυσιαστούν στον βωμό των εμπορικών συναλλαγών.

Πρόσθετα, οι κυριότερες ανησυχίες που εκφράστηκαν από την αγροτικές οργανώσεις, που έκαναν λόγο για φωνή αγωνίας αγροτών, αφορούν την εισαγωγή προϊόντων με απαγορευμένα φυτοφάρμακα και αντιβιοτικά, αθέμιτος ανταγωνισμός από φθηνά προϊόντα χαμηλότερων προδιαγραφών, έλλειψη μελετών για τον αντίκτυπο της συμφωνίας σε τοπικό επίπεδο, τη δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να ελέγχει αποτελεσματικά τα εισαγόμενα προϊόντα. Οι αγροτικές οργανώσεις χαρακτήρισαν τη συμφωνία μεροληπτική υπέρ συμφερόντων συγκεκριμένων εταιρειών και σε βάρος των ευρωπαίων πολιτών.