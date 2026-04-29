Θέσπιση σαφών κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής, ζητά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο Μάνφρεντ Βέμπερ σε παρέμβασή του στο Ευρωκοινοβούλιο επικαλέστηκε την κατάσταση στην Κύπρο. Η Μαριλένα Ραουνά, από το βήμα της ολομέλιας του ΕΚ, διαμήνυσε ότι η διπλωματία αποτελεί τη μόνη βιώσιμη οδό για τη Μέση Ανατολή.

Αναγνώρισε τις προσπάθειες Χριστοδουλίδη

Ο πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, μιλώντας ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου την Τρίτη, αναγνώρισε τις προσπάθειες που έχει καταβάλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, για να τεθεί το άρθρο 42.7 στο τραπέζι, χαρακτηρίζοντάς το «τη στρατιωτική διάσταση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης».

«Ο κόσμος βλέπει και αισθάνεται την αβεβαιότητα, ειδικά στην Κύπρο, και η Ευρώπη πρέπει να δώσει μια απάντηση», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχει επείγουσα ανάγκη» για ρύθμιση του άρθρου. Ανέφερε επίσης ότι η ύπαρξη, για πρώτη φορά, Επιτρόπου Άμυνας αποτελεί σημαντικό βήμα, και ζήτησε «σαφείς κανόνες για την εφαρμογή του άρθρου 42.7».

Ο κ. Βέμπερ σημείωσε ότι υπάρχει πίεση για σύσταση μόνιμης Επιτροπής Άμυνας εντός του Ευρωκοινοβουλίου. «Θέλουμε να κάνουμε τώρα το επόμενο βήμα», είπε.

Ραουνά: διπλωματία ως «μόνη βιώσιμη οδός»

Εκπροσωπώντας το Συμβούλιο της ΕΕ στη συζήτηση για τη στρατηγική απέναντι στην κρίση της Μέσης Ανατολής, η Υφυπουργός Ραουνά τόνισε ότι η σύγκρουση «δεν είναι ούτε αφηρημένη ούτε μακρινή, αλλά εκτυλίσσεται στη γειτονιά μας», με άμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια και την οικονομία της Ένωσης.

Μεταξύ των στόχων που ανέδειξε: αποκατάσταση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», συμβολή στην αποκλιμάκωση που μπορεί να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός, και διασφάλιση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνική ικανότητα. Υπογράμμισε επίσης τον ρόλο της επιχείρησης EUNAVFOR ASPIDES στη διατήρηση ανοικτών θαλάσσιων οδών.

Για την ενέργεια ήταν κατηγορηματική: «Δεν υπάρχει μαγική λύση», είπε, σημειώνοντας ότι όσο η ΕΕ εξαρτάται από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα «θα παραμένει ευάλωτη σε αυξήσεις τιμών». Πρόσθεσε ότι ενεργειακή ασφάλεια και στρατηγική αυτονομία είναι αδιαχώριστες έννοιες. Η διπλωματία, κατέληξε, παραμένει «η μόνη βιώσιμη οδός» για αποκατάσταση της ειρήνης.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε ότι «ενώ η Ρωσία εντείνει την επιθετικότητά της, η Ευρώπη εντείνει τη στήριξή της» στην Ουκρανία. Χαρακτήρισε τον αποκλεισμό που επιβάλλει το Κρεμλίνο «ψηφιακό Σιδηρούν Παραπέτασμα», ενώ για τη Μέση Ανατολή εξέφρασε ελπίδα για διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός, προειδοποιώντας ότι οι επιπτώσεις ενδέχεται να διαρκέσουν «μήνες ή και χρόνια».

Στήριξη της Ουκρανίας

Σε χωριστή συζήτηση για τη λογοδοσία ως προς τα ρωσικά εγκλήματα πολέμου, η κ. Ραουνά επανέλαβε ότι η στήριξη της Ουκρανίας αποτελεί «βασική προτεραιότητα» της Κυπριακής Προεδρίας. «Ο πόλεμος επιθετικότητας της Ρωσίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει προκαλέσει τεράστια δεινά στον άμαχο πληθυσμό», είπε, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία έχει «παραβιάσει συστηματικά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο». «Τον περασμένο χειμώνα, το ψύχος χρησιμοποιήθηκε σκόπιμα ως όπλο», πρόσθεσε.

Ανακοίνωσε ότι η ΕΕ άνοιξε τον δρόμο για δάνειο 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία για το 2025 και το 2026, με στόχο την κάλυψη επειγουσών δημοσιονομικών και αμυντικών αναγκών. Αναφέρθηκε επίσης στο 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας που υιοθετήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Για τα παιδιά που έχουν μεταφερθεί παράνομα στη Ρωσία, ανέφερε ότι «πολλά από τα περίπου 20.000 παιδιά έχουν εξαναγκαστεί να αλλάξουν ταυτότητα και έχουν δοθεί για υιοθεσία», ενώ μόλις 2.100 έχουν επιστρέψει. «Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις προσπάθειές μας», κατέληξε, αναφερόμενη σε επικείμενη συνάντηση υψηλού επιπέδου για την επιστροφή τους, που συνδιοργανώνουν ΕΕ, Καναδάς και Ουκρανία.

Σύνοδος Κορυφής στο Ερεβάν

Σε τρίτη συζήτηση για τη δημοκρατική ανθεκτικότητα της Αρμενίας, η Υφυπουργός Ραουνά διαμήνυσε τη σταθερή στήριξη της Κυπριακής Προεδρίας στην περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ–Αρμενίας. «Σε ένα ολοένα και πιο σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον, η ενίσχυση των συνεργασιών με χώρες που συμμερίζονται τις ίδιες αξίες παραμένει κορυφαία προτεραιότητα», είπε.

Ανήγγειλε ότι την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί στο Ερεβάν η πρώτη Σύνοδος Κορυφής ΕΕ–Αρμενίας – «ισχυρό μήνυμα» για τη σπουδαιότητα της χώρας ως εταίρου. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα επαναβεβαιώσει τη δέσμευση της ΕΕ στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Πασινιάν στο περιθώριο της 8ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Στα βασικά ορόσημα συνεργασίας συγκαταλέγονται το Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης ύψους 270 εκατ. ευρώ, νέο μέτρο 30 εκατ. ευρώ μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ειρήνης (Ιανουάριος 2026) και το Σχέδιο Δράσης για Απελευθέρωση Θεωρήσεων.